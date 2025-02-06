美包裹政策雖反覆 向Temu、Shein等中國電商購物勢必變貴
雖然美國郵政總局(US Postal Service)4日晚間宣布暫停受理來自中國、香港兩地的小包裹，但5日早晨便扭轉立場表示繼續收受；川普總統下令對中國商品實施全面加10%關稅，也填補存在已久的漏洞，就是價值低於800元的包裹免稅、免檢可進入美國，因此由中國電商Temu、Shein購物勢必變貴。
有線電視新聞網(CNN)報導，美國人愛上Shein、Temu、全球速賣通(AliExpress)等電商平台購物，有兩點理由：價錢便宜、寄送快速。
川普的關稅行政命令可能改變這種狀況。那些中國電商平台使用800元以下包裹免檢免稅的漏洞，建立起巨大的生意模式，把10多億個電子購物包裹，以低價傾銷給想買便宜服飾、家用商品的消費者。
但川普政府打算除掉該條款，不再讓那些商品如此便宜、便於取得。加圖貿易(Cato Trade)研究學人帕克德(Clark Packard)表示，假如每個包裹都檢查，勢必劇烈提高消費者付出的價錢，收到商品包裹的速度也變慢。
美國海關及邊界保護局(US Customs and Border Protection)目前就有權打開、檢查一切國際包裹，話雖如此，不會每一項商品都檢查。
川普3日下令，在他第一次當總統任內已對中國商品開徵的一系列關稅上，再加10%關稅。北京反擊，向美國生產的某些煤、液化天然氣徵15%關稅、原油、農業機械、大排氣量汽車、貨卡車徵10%關稅。
這些跡象指出美中貿易戰山雨欲來，開始影響到上Temu、Shein購物的消費者。
美國郵政24小時內就由暫停收來自中港包裹，又恢復收受；雖然對最初的暫停並未說明理由，但郵政總局5日表示，這麼做與新關稅、取消小額豁免購物包裹有關。
洛杉磯加州大學全球供應鏈管理研究教授Christopher Tang表示，小額豁免包裹免檢、免稅，才讓中國商品那麼便宜的賣給美國消費者。國會研究報告指出，2022年美國電商郵寄包裹八成以上都是小額豁免進口貨。
帕克德表示，川普第一次當總統任內，消費者基本上承受關稅成本90%到100%，所以，假如那種態勢存在下去，消費者要有心理準備，商品若來自中國要加價一成。
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