美包裹政策雖反覆 向Temu、Shein等中國電商購物勢必變貴

從中國寄來美國的小型包裹內容五花八門，包括多種違禁品，跨境郵寄小型包裹的數量，近年爆增，主要來自「拼多多」與「希音」的網購貨品，都取避稅捷徑。圖為中國電商Temu、Shein網站。(美聯社)

雖然美國郵政 總局(US Postal Service)4日晚間宣布暫停受理來自中國、香港兩地的小包裹，但5日早晨便扭轉立場表示繼續收受；川普 總統下令對中國商品實施全面加10%關稅 ，也填補存在已久的漏洞，就是價值低於800元的包裹免稅、免檢可進入美國，因此由中國電商Temu、Shein購物勢必變貴。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國人愛上Shein、Temu、全球速賣通(AliExpress)等電商平台購物，有兩點理由：價錢便宜、寄送快速。

川普的關稅行政命令可能改變這種狀況。那些中國電商平台使用800元以下包裹免檢免稅的漏洞，建立起巨大的生意模式，把10多億個電子購物包裹，以低價傾銷給想買便宜服飾、家用商品的消費者。

但川普政府打算除掉該條款，不再讓那些商品如此便宜、便於取得。加圖貿易(Cato Trade)研究學人帕克德(Clark Packard)表示，假如每個包裹都檢查，勢必劇烈提高消費者付出的價錢，收到商品包裹的速度也變慢。

美國海關及邊界保護局(US Customs and Border Protection)目前就有權打開、檢查一切國際包裹，話雖如此，不會每一項商品都檢查。

川普3日下令，在他第一次當總統任內已對中國商品開徵的一系列關稅上，再加10%關稅。北京反擊，向美國生產的某些煤、液化天然氣徵15%關稅、原油、農業機械、大排氣量汽車、貨卡車徵10%關稅。

這些跡象指出美中貿易戰山雨欲來，開始影響到上Temu、Shein購物的消費者。

美國郵政24小時內就由暫停收來自中港包裹，又恢復收受；雖然對最初的暫停並未說明理由，但郵政總局5日表示，這麼做與新關稅、取消小額豁免購物包裹有關。

洛杉磯加州大學全球供應鏈管理研究教授Christopher Tang表示，小額豁免包裹免檢、免稅，才讓中國商品那麼便宜的賣給美國消費者。國會研究報告指出，2022年美國電商郵寄包裹八成以上都是小額豁免進口貨。