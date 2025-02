WSJ：川普第二任與前任不同 與中方爭公平

華爾街日報認為川普最強硬手段並非對付中國。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)4日分析,川普 總統上台後針對北京發布多道行政命令,並採取加徵關稅等行動,但內容不像拜登 政府那般強調意識型態;最受矚目的問題關鍵在於,川普是否與拜登及許多華府政壇人士一樣,把美中較勁視為具有歷史意義的一場戰役,還是川普目標其實範圍較小,只想延續第一任執政期間希望解決的貿易不平衡。

華府智庫威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)日前在研討會上說:「川普政府果真認為這是一場迫切的畫時代競爭嗎?」

拜登政府認為中國是美國在軍事、經濟、思想意識與科技等層面的頭號對手,美中之間是民主與獨裁的對抗。川普第一任執政期間,新冠疫情發生讓對中鷹派路線崛起,某些氛圍一直持續到拜登任內。

報導指出,川普願意與中國國家主席習近平對話的態度,與拜登政府避免與北京直接接觸的基調明顯不同。曾與川普團隊討論的消息人士說,中國對川普政府來說屬於次要考慮(secondary consideration),而且川普到目前為止最強硬的手段都是針對墨西哥、加拿大 、格陵蘭、巴拿馬。

聖地牙哥加大(University of California, San Diego)21世紀中國研究中心(21st Century China Center)主任謝淑麗(Susan Shirk)指出,中國議題在川普二度執政初期被切割(carved out)或淡化處理(downplayed),意味著與中國之間仍有發展關係的可能。

報導指出,中國觀察家認為,川普對墨西哥、加拿大祭出關稅措施,如同川普第一任期對付中國的手段翻版,也就是把貿易威脅當成談判工具、川普政府對加拿大施壓,更讓外界覺得川普想要聯合盟友一起制衡中國。

中國與全球化智庫(Center for China and Globalization)創辦人王輝耀(Henry Huiyao Wang)說,川普比較不是意識型態導向,川普正在研擬的協議可能是中國願意接受的。