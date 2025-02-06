我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

WSJ：川普第二任與前任不同 與中方爭公平

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報認為川普最強硬手段並非對付中國。(歐新社)
華爾街日報認為川普最強硬手段並非對付中國。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)4日分析，川普總統上台後針對北京發布多道行政命令，並採取加徵關稅等行動，但內容不像拜登政府那般強調意識型態；最受矚目的問題關鍵在於，川普是否與拜登及許多華府政壇人士一樣，把美中較勁視為具有歷史意義的一場戰役，還是川普目標其實範圍較小，只想延續第一任執政期間希望解決的貿易不平衡。

華府智庫威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)日前在研討會上說：「川普政府果真認為這是一場迫切的畫時代競爭嗎？」

拜登政府認為中國是美國在軍事、經濟、思想意識與科技等層面的頭號對手，美中之間是民主與獨裁的對抗。川普第一任執政期間，新冠疫情發生讓對中鷹派路線崛起，某些氛圍一直持續到拜登任內。

報導指出，川普願意與中國國家主席習近平對話的態度，與拜登政府避免與北京直接接觸的基調明顯不同。曾與川普團隊討論的消息人士說，中國對川普政府來說屬於次要考慮(secondary consideration)，而且川普到目前為止最強硬的手段都是針對墨西哥、加拿大、格陵蘭、巴拿馬。

聖地牙哥加大(University of California, San Diego)21世紀中國研究中心(21st Century China Center)主任謝淑麗(Susan Shirk)指出，中國議題在川普二度執政初期被切割(carved out)或淡化處理(downplayed)，意味著與中國之間仍有發展關係的可能。

報導指出，中國觀察家認為，川普對墨西哥、加拿大祭出關稅措施，如同川普第一任期對付中國的手段翻版，也就是把貿易威脅當成談判工具、川普政府對加拿大施壓，更讓外界覺得川普想要聯合盟友一起制衡中國。

中國與全球化智庫(Center for China and Globalization)創辦人王輝耀(Henry Huiyao Wang)說，川普比較不是意識型態導向，川普正在研擬的協議可能是中國願意接受的。

王輝耀表示，貿易仍是川普的關注重點，一連串行政命令用意可能是為了讓北京態度軟化，好讓美國在其他領域能與中國達成協議。他舉例說，川普下令建立能夠抵擋中國高超音速飛彈攻擊的「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，但實際目的是逼迫北京展開核武談判，「川普在乎的是取得公平協議(fair deal)」。

美國在格陵蘭島努克的總領事館。(路透)
美國在格陵蘭島努克的總領事館。(路透)

川普 拜登 加拿大

上一則

早有倡議 川普女婿一年前提開發加薩構想

下一則

TikTok當談判籌碼？傳中國寧結束美國營運也不賣

延伸閱讀

財長：川普看重的是10年期公債殖利率 非促Fed降息

財長：川普看重的是10年期公債殖利率 非促Fed降息
覬覦格陵蘭、巴拿馬運河 再提接管加薩…川普式全球主義成形

覬覦格陵蘭、巴拿馬運河 再提接管加薩…川普式全球主義成形
美接管加薩 中東怎能和解

美接管加薩 中東怎能和解
川普提接管加薩引反彈 前以國官員逆風：阿拉伯國家最終恐暗中支持

川普提接管加薩引反彈 前以國官員逆風：阿拉伯國家最終恐暗中支持

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國