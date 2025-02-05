台灣若捲入關稅戰 美晶片恐漲價59% 衝擊全球供應鏈

川普總統將對台灣晶片加關稅，引發討論。（美聯社）

產業趨勢媒體Verdict 3日報導，川普總統若對台灣晶片 徵收100%關稅 ，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一步致使仰賴台灣晶片製造的企業成本上升，美國晶片價格可能上漲59%。

華府智庫資訊技術與創新基金會(ITIF)負責全球創新政策的副總裁埃澤爾1月28日在基金會網站發文寫道，川普的想法是，如果將台灣半導體關稅提高到100%，台灣半導體廠將轉移至美國避稅。

中央社引述Verdict報導指出，根據美國國際貿易委員會對美國半導體產業依賴程度的研究，美國進口的邏輯晶片44.2%來自台灣、記憶體晶片則有24.4%來自台灣，台灣半導體製造遭受任何形式衝擊，恐導致美國晶片價格上漲高達59%。

全球數據旗下趨勢平台首席分析師德哈希爾說，如果川普對台灣晶片徵收100%關稅，本質上如同針對台積電 徵收關稅，這勢必對美國消費者不利。

德哈希爾表示，蘋果公司高度依賴台積電，約貢獻台積電25%營收；人工智慧(AI)晶片大廠Nvidia則是台積電第二大客戶，貢獻台積電11%營收。蘋果執行長庫克與川普關係密切，因此可能有一些幕後談判空間。

報導說，蘋果、博通、高通、英特爾和Nvidia等企業，約占全球專注設計的無廠半導體公司65%。若美國對台灣晶片提高關稅，將大幅增加企業成本，可能促使依賴台灣半導體的美國公司將業務遷往海外。此外，川普對台關稅計畫，可能讓台灣企業將業務轉移至馬來西亞或越南等地來避免關稅。

報導提到自2020年以來，台積電已宣布在亞利桑納州投資650億美元興建三座半導體晶圓廠，為美國史上規模最大的外國直接投資計畫。無論最終美國對台灣晶片徵收關稅結果如何，若過去30年的自由貿易模式走向終結，全球半導體供應鏈都受衝擊。