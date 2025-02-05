川普只彎弓不射箭 關稅戰上演「交易的藝術」

美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。（美聯社）

川普 總統矢言徵收數千億美元關稅 來重塑全球經濟，將矛頭對準關係最親密的鄰國加拿大 和墨西哥，卻在關稅上路前夕收手。到目前為止，川普的關稅戰像是一場「交易的藝術」而非重大興革，也讓外界質疑他是虛張聲勢的紙老虎。

川普3日擱置對加墨徵收關稅計畫，與前一周和哥倫比亞因移民問題對峙時雷同，儘管各國只是承諾在邊境安全和移民問題上做出適度調整，川普仍急轉彎收手。此舉可能進一步加深他「只彎弓不射箭」的名聲。在貿易問題上，他充其量只是放話，把關稅當成談判籌碼。

但川普及其盟友宣稱，川普的讓步證明手法管用，他隨時可能再度轉向，採取更極端舉措施壓，或真的徵收關稅以抵銷其部分國內施政計畫的成本。

目前的情勢仍然混沌不明。川普對中國加徵10%關稅已生效，但預定本周稍晚與中國國家主席習近平通話，顯示此事仍有轉圜。他還承諾將對歐盟和關鍵行業徵收關稅。

川普強調，暫停加墨關稅期限只有一個月，如果他不能遂其所願，就可能立即恢復徵稅。

川普對加墨的關稅即使虛晃一招，也已造成影響。他的放話極有可能成為現實，導致美國股市及遭川普點名國家的貨幣貶值，其中包括加元、墨西哥披索和歐元。

至於川普到底要什麼，連他自己也說不清。3日擱置加國關稅前，記者問川普，加拿大是否可以提供任何東西來避免關稅？川普說，「我不知道。我們與加拿大有很大的貿易赤字，就像我們與所有國家一樣。我希望看到加拿大成為我們第51州」。