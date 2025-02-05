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中國傳將查谷歌壟斷安卓系統 也想調查英特爾

編譯潘勛／綜合報導
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除對谷歌展開反壟斷調查外，金融時報稱中國也考慮對英特爾(圖)展開正式調查。(美聯社)
除對谷歌展開反壟斷調查外，金融時報稱中國也考慮對英特爾(圖)展開正式調查。(美聯社)

中國4日宣布對美國總統川普開徵中國進口商品10%關稅展開報復措施，一系列行動均針對美國科技公司，除對谷歌展開反壟斷調查外，金融時報稱中國也考慮對英特爾展開正式調查；谷歌在全球多國如美加、歐洲、南韓都遭逢反壟斷調查，中方的宣布另增谷歌頭痛，也把該公司推到地緣政治爭執之中。

紐約時報報導，中國「國家市場監督管理總局」宣布，谷歌違反反壟斷法條，此外並未提供額外細節。紐約郵報(New York Post)報導，中方並未說明要針對谷歌的哪部分業務，但消息來源向金融時報透露，針對的是谷歌的安卓作業系統，還有谷歌是否控制該軟體而傷及中國手機廠商。

谷歌是全球使用最廣的搜尋引擎，也在數位廣告市場首屈一指，但谷歌的搜尋服務在中國無法取用。雖說中國對谷歌的反壟斷調查會怎麼發展還不清楚，但可能影響該公司與中方公司的生意往來。

國家市場監督管理總局去年12月已表示要調查美國晶片巨擘Nvidia，理由一樣是反壟斷。

因為中國實施審查制，谷歌的核心業務，即搜尋引擎、視頻平台YouTube及手機apps的Play Store，在中國均無法取用。

谷歌表示公司雖受侷限但仍存在於中國，大部分活動聚焦在協助中方公司與客戶，以及中國境外用戶連結起來。此中包括提供手機安卓作業系統，給中方手機廠如聯想、小米及維沃移動通信(Vivo)。安卓系統為開源程式碼，手機廠不需花錢即可使用。

谷歌也讓中方公司在中國境外的搜尋引擎及YouTube平台打廣告。中國電商巨擘拼多多的國際分公司Temu也在谷歌上大打廣告，販售廉價商品，以爭取更多美國顧客。中國快時尚服飾廠Shein也在中國境外使用谷歌打廣告。

谷歌2010因中方審查制、駭客網攻，而將其搜尋業務撤出中國。但隨著中國互聯網成長，谷歌受不了誘惑想重返，2018年替中國研發一款叫Dragonfly的手機搜尋app，可以搜到中國政府查禁的資訊，結果引發中方憤怒，到2019年谷歌公司便停止Dragonfly。2017年谷歌在中國開設人工智慧中心，宣稱「AI無國界」，但兩年後關閉，強調自此不在中國做AI研究。

谷歌 安卓 YouTube

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