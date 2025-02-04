美中貿易戰第二回合：習近平點到為止 怕下重手自傷更重

美中貿易戰第回合，習近平和川普再度過招。(美聯社)

從美中新一波貿易戰來看，相較於美國總統川普 上一任期間，習近平 如今對美國的態度顯得更加謹慎克制。

周二零時過後，美國對中國商品加徵10%關稅 的措施正式生效。僅過了幾秒鐘，中國也宣布自2月10日起，對約80項美國商品加徵關稅，啟動對Google的反壟斷調查，加緊對關鍵礦物的出口管制，並將兩家美國公司列入「不可靠實體清單」。

從報復的速度和範圍來看，中國顯然從和川普上一輪貿易戰中汲取教訓。當時，北京採取的報復性關稅規模比照美國等級。而這次，習近平僅對價值140億美元的美國商品加徵關稅，範圍遠小於美方的措施，但陸方採取的其他行動表明，中國不是沒有能力在必要時對美國企業造成衝擊。

這一策略的轉變，反映習近平在川普頭個任期後，成功推動進口來源多元化的成果，也道出中國當前面臨的經濟不確定性。中國領導人依靠製造業與海外出口來維持經濟成長，同時設法解決房地產泡沫，並應付日益加劇的通縮壓力。

麥格理集團中國經濟研究主管胡偉俊表示，中國之所以表現得更為克制，是因為美中之間呈現嚴重的貿易失衡，若硬碰硬，中國損失可能更大。他補充說，全面的關稅戰不符合中國利益，北京可能主要透過國內刺激措施來緩解關稅帶來的衝擊。

中國領導人的謹慎回應也讓市場鬆一口氣。周二，恒生中國企業指數大漲3.5%，離岸人民幣在收復稍早跌幅後持平。

目前的問題在於，美中領導人能否在2月10日中國報復性關稅生效前迅速達成協議。川普周一表示，他將尋求和中國達成協議。然而，周二下午，川普在白宮橢圓辦公室對記者表示，他並不急於和習近平通話，雙方將等到「合適的時機」再進行對話。

川普希望透過貿易談判使美中貿易更加平衡。他已下令重新評估2020年簽署的中美第一階段協議，並暗示和中國的關稅談判可能會持續數月。但另一方面，他也希望習近平協助，藉由北京的力量早日結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭。