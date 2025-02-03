芬太尼危機：美中新一波關稅戰導火線

美國總統川普對中國貨物課徵新關稅 ，部分理由是美方指控中國應為美國境內致命的類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）氾濫負部分責任。專家認為，中國是否配合，要視兩國關係而定。

美國當局長期指控中國對芬太尼買賣視而不見，導致芬太尼每年估計在美國國內造成數萬人死亡。中國則否認應為此負責。

以下是法新社整理的重點：

● 芬太尼是什麼？源頭在哪裡？

美國正面對一波芬太尼引發的死亡浪潮。這種合成的類鴉片藥物效力為海洛因50倍，製作也更容易、更便宜。

美國官員曾說，芬太尼現在是18歲至45歲美國人的頭號死因。

美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）指控中國是「所有走私到美國的芬太尼相關物質的主要來源」。

美國國會研究處（Congressional Research Service）去年承認，北京當局自2019年以來實施更嚴格的管控，已阻斷直接來自中國的芬太尼供應，但也指出，這只是供應鏈轉移到其他地方而已。

國會研究處指出，芬太尼並不是透過國際配送直接供應，而是從中國將化學成分運送到墨西哥 ，再於墨西哥合成芬太尼後跨國走私進入美國。

其中許多化學成分在中國屬於合法，可作為止痛劑用於正當醫療用途，因此很難追究法律責任。

北京當局堅稱「中國和墨西哥之間沒有芬太尼非法走私這類情事」，也承諾嚴加取締。中國還提到境內嚴格的毒品 管制法律，有些甚至是全球最嚴格；中方也警告，新關稅將「無可避免影響及損害未來雙邊在毒品管制上的合作」。

● 美國做了哪些取締芬太尼的努力？

美國前總統拜登政府將打擊芬太尼視為優先要務。

2023年10月，拜登政府制裁逾24個中國實體及個人，指稱他們是許多美國毒品走私犯、暗網賣家、虛擬貨幣洗錢犯和墨西哥販毒集團的「供應源頭」。

這些實體包括一家位於湖北武漢的公司和數家位於香港和其他省分的企業，它們涉嫌往美、墨運送約900公斤「被查獲的芬太尼和冰毒的前導化學物質」。

去年，時任美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說：「全球芬太尼供應鏈往往始於中國的化學公司，最終導致美國人喪命。」

● 美國與中國達成了什麼協議？

近年美中關係跌到谷底，毒品管制談判也陷入僵局。

但繼拜登與中國國家主席習近平2023年11月在舊金山舉行峰會後，兩國已同意重啟談判。

去年夏天，一個反毒工作小組在華府開會，中方宣布針對3種芬太尼關鍵前導物質強化監管。

但最新限制措施是否能徹底阻止跨國走私分子，還有待觀察。美國司法部表示，這些走私販「已適應愈來愈嚴格的限制」。

分析師認為，製造商研發合成前導物質新變體的速度，比中國當局發現並列入管制清單的速度更快。

● 打關稅戰有用嗎？

川普政府新增關稅的舉措是否會促使中國採取更積極的行動，目前不清楚。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）組織犯罪專家費爾巴－布朗（Vanda Felbab-Brown）說，北京當局是否配合，與中美關係有關。

她說：「中國會與那些與它交好、或它想建立友好關係的國家擴大執法和緝毒合作…與它交惡、或關係惡化的國家，就拒絕合作。」

雪上加霜的是支撐毒品買賣的龐大洗錢網絡，專家說，這需要美中之間更密切的配合才能遏止。