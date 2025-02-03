受到「中國震撼」衝擊的美國社區雖有復甦 勞工卻沒有

WSJ報導，以製造業為經濟命脈的各地社區遭受「中國震撼」(China Shock)重挫。路透

華爾街日報(WSJ)3日報導，廉價中國商品25年前大舉進入美國，以製造業為經濟命脈的各地社區遭受「中國震撼」(China Shock)重挫，非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research，NBER)公布麻省理工學院(MIT)經濟學者亞瑟(David Autor)最新研究顯示，遭受「中國震撼」的許多地點如今已經復甦，但受到衝擊的勞工 卻仍未擺脫陰影。

亞瑟與另外4名經濟學家在研究報告指出，「中國震憾」對美國東南部與中西部製造業重鎮影響最大，新冠疫情發生之前的幾年間，許多受到衝擊的地點已經恢復，但受到衝擊的勞工則沒有。

亞瑟說，對於研究結果看到「非常詫異」，結論與研究假設截然不同。

報導指出，中國對美國勞工的影響，迄今在美國政治都是關鍵因素。隨著中國製造電動車以及可再生能源裝置的崛起，拜登 政府擔心「中國震憾2.0」(China Shock 2.0)出現而設下貿易壁壘。川普總統1日宣布對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，並說可能會有短期影響，但民眾都能理解。

根據亞瑟等學者從2011年開始的長期研究，中國勞工成本極低，美國製造重鎮無力競爭，結果出現高失業率與低薪現象，靠糧食券(food stamps)生活的勞工變多，更多民眾申請殘障津貼，單親家長比例提高，兒童貧窮率增加，人口死亡率上升。

亞瑟與賓州大學教授塞斯勒(Brad Setzler)、人口普查 局(Census Bureau)經濟學家瓊斯(Maggie Jones)、蘇黎世大學(University of Zurich)教授杜恩(David Dorn)、哈佛大學(Harvard University)教授韓森(Gordon Hanson)在最新公布的研究報告中，分析全美勞工在2000年到2019年的20年裡的就業與收入紀錄。

研究報告指出，受到「中國震憾」的社區經濟從2010年開始復原，例如北卡羅萊納州希克瑞(Hickory)、喬治亞州道爾頓(Dalton)，但背後原因並不是製造業東山再起，而是醫療、教育、零售與餐飲業擴大規模之賜。

受到「中國震憾」衝擊的製造業勞工大多是美國土生土長、沒有大學學歷的白人與非洲裔男性，這批勞工即使還能在製造業保有飯碗，薪資則變得停滯不前。塞斯勒指出，這些勞工雖然有著豐富經驗與資歷卻沒能升遷，「對他們來說，機會完全消失」。

研究報告發現，因為「中國震憾」衝擊而失業的許多勞工並沒能轉行，製造業勞工即使受到衝擊失業，遷居機率也相對較低，如此狀況與經濟學家原本預期剛好相反。

報告指出，社區歷經「中國震憾」打擊而恢復之後，服務產業新職缺並不是由先前失去工作的製造業勞工填補，而是變成初入社會的年輕人與合法移民的第一份工作。受到衝擊的製造業勞工由於年歲增長，如今大多已經退休，亞瑟說，對這群勞工來說，「世界已產生了巨大變化」。