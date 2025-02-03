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5年前第一階段貿易協議僅做6成 分析：美中達新協議更難

中央社／台北3日電
中美關稅戰升級，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強日前分析，5年前中美第一階段貿易協議實際完成率約為60%，很多情況都已有變化，現在要達成某種升級協議的難度更大。（美聯社）
中美關稅戰升級，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強日前分析，5年前中美第一階段貿易協議實際完成率約為60%，很多情況都已有變化，現在要達成某種升級協議的難度更大。（美聯社）

中美關稅戰升級，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強日前分析，5年前中美第一階段貿易協議實際完成率約為60%，很多情況都已有變化，現在要達成某種升級協議的難度更大。

微信公眾號「中國首席經濟學家論壇」1月下旬刊發對邢自強的專訪，談中美貿易戰可能的發展以及當前中國經濟的困難點。

邢自強預計，美國對中國新增的關稅會穩步上升，從目前對所有商品徵收10%，年中提高至15%，年底達到20%、26%，到2026年底可能會升至36%。

美國總統川普第一任期內開始對中國祭出加徵關稅的貿易戰，雙方並在2020年1月15日正式簽署第一階段貿易協議，共分7大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易與爭端解決。隨後全球經貿受到COVID-19疫情影響。

邢自強說，回顧第一階段貿易協議，它的目標過於宏大。中國承諾在2020年至2021年期間從美國額外採購 2000億美元的商品，但實際完成率約為60%。如今，很多情況都發生了變化，國家安全問題、美國對中國的高科技出口管制等，這些都使得達成某種升級協議的難度大大增加。

他以美國政府正在審查價值800美元以下包裹寄往美國的出口免稅政策為例，據稱，每年約有10億件不同的包裹從中國運往美國。如果4月1日之後美國政府根據新備忘錄對這部分商品徵收關稅，將會對電子商務平台造成一定衝擊。

他並表示，美國還認為這是一種國家安全威脅，因為有些產品無法安檢、無法開箱檢查，也不確定裡面到底裝了什麼，「不管是芬太尼前體還是其他違禁物品」。

中美第一階段貿易協議要求中國兩年內額外採購2000億美元。邢自強說，中國現在要做到這一點更加困難，因為供應鏈已在這幾年發生了變化。他指出中企「變得更有競爭力」，但這並不都是好事。

他指出，過去6年裡，97個行業中，中國在57個行業中獲得了更多的市占率和貿易順差。他們不需要從美國進口那麼多。美國仍有一些高科技產品可以出口，但出於國家安全考慮，這些也受影響，「所以，僅從貿易方面來看，要達成某種緩和協議是很困難的。」

貿易協議 關稅 貿易戰

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