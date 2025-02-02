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被王毅警告「好自為之」？ 魯比歐：中國總是喜歡搞兩套版本

記者陳湘瑾／綜合報導
國務卿魯比歐。(路透)
國務卿魯比歐。(路透)

中國外交部長王毅1月24日與美國國務卿魯比歐通話，事後中方外交部新聞稿中寫王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」，引發外媒和輿論關注。魯比歐1月31日在一場專訪中回應，在與王毅的通話中並沒有聽到關於「好自為之」的相關表述。

魯比歐日前接受美國知名記者凱利(Megyn Kelly)專訪時，被問到王毅提出的「警告」時，迅速回應稱：「有人告訴我了」。

魯比歐指出，當時翻譯並沒有向他說出任何他會覺得過分的話，強調若當下有聽到王毅要他好自為之，他也會以相同的言論回覆對方：「他們(中國)總喜歡這樣做，用英文表述一件事，然後中文翻譯又出現另一個版本。他們(中國)當時並沒有說過這樣的話，至少在通話中沒有發生，或者是他們的翻譯可能不想這麼翻譯。」

魯比歐還表示，他和王毅的談話是「非常直接的」，他告訴對方，美中都是在維護彼此的最大利益，在能合作的領域可以合作，在存在分歧的領域必須管控分歧，以免造成災難性的後果。

據美國國務院官網刊登的，魯比歐專訪內容文字稿，中國說的「好自為之」被譯成「not to overstep himself」；但中國外交部釋出的英文翻譯稿裡，與中文稿「希望你好自為之」對應的是「I hope you will act accordingly」，表述相對溫和。路透和Fox News翻譯成「conduct yourself well」，被指似是在警告魯比奧，嚴肅中又帶點居高臨下的意味；美國「新聞周刊」(Newsweek)則譯成take good care of yourself，意思是照顧好自己，聽上去很「暖心」，但被指偏離原意。

魯比歐 王毅 國務院

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