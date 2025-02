被王毅警告「好自為之」？ 魯比歐：中國總是喜歡搞兩套版本

國務卿魯比歐。(路透)

中國外交部長王毅 1月24日與美國國務卿魯比歐 通話,事後中方外交部新聞稿中寫王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」,引發外媒和輿論關注。魯比歐1月31日在一場專訪中回應,在與王毅的通話中並沒有聽到關於「好自為之」的相關表述。

魯比歐日前接受美國知名記者凱利(Megyn Kelly)專訪時,被問到王毅提出的「警告」時,迅速回應稱:「有人告訴我了」。

魯比歐指出,當時翻譯並沒有向他說出任何他會覺得過分的話,強調若當下有聽到王毅要他好自為之,他也會以相同的言論回覆對方:「他們(中國)總喜歡這樣做,用英文表述一件事,然後中文翻譯又出現另一個版本。他們(中國)當時並沒有說過這樣的話,至少在通話中沒有發生,或者是他們的翻譯可能不想這麼翻譯。」

魯比歐還表示,他和王毅的談話是「非常直接的」,他告訴對方,美中都是在維護彼此的最大利益,在能合作的領域可以合作,在存在分歧的領域必須管控分歧,以免造成災難性的後果。

據美國國務院 官網刊登的,魯比歐專訪內容文字稿,中國說的「好自為之」被譯成「not to overstep himself」;但中國外交部釋出的英文翻譯稿裡,與中文稿「希望你好自為之」對應的是「I hope you will act accordingly」,表述相對溫和。路透和Fox News翻譯成「conduct yourself well」,被指似是在警告魯比奧,嚴肅中又帶點居高臨下的意味;美國「新聞周刊」(Newsweek)則譯成take good care of yourself,意思是照顧好自己,聽上去很「暖心」,但被指偏離原意。