魯比歐：若美中衝突 北京會關閉巴拿馬運河

新任國務卿魯比歐首次出訪，首站就是巴拿馬。圖為一艘貨櫃輪準備通過巴拿馬運河。(美聯社)

國務卿魯比歐 表示，川普 總統提出收購格陵蘭島並重新控制巴拿馬運河 的願望，不是隨便說說，而是出於國家安全利益考量，主要是因應中國在北極和拉丁美洲的活動和影響力日益增長。

即將出訪中美洲的魯比歐1月30日接受天狼星衛星廣播(Sirius XM)訪問時表示，他「毫不懷疑」中國有應變計畫，在與美國發生衝突時將關閉巴拿馬運河，美國將其視為國家安全威脅，打算解決這個問題。

盧比歐表示，他無法預測川普在任職期間是否會成功從丹麥購買格陵蘭島或恢復美國對巴拿馬運河的權力。但他表示，川普對兩者的關注將會產生影響。 「我認為四年後，我們在北極的利益將更加穩固；我們在巴拿馬運河的利益將更為安全。

路透報導，魯比歐本周將啟程訪問中美洲國家，包括巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加；這是他出任國務卿後首次出訪，預定1日抵達巴拿馬。

魯比歐過去擔任參議員是知名對中鷹派，他指出一家香港公司擁有巴拿馬運河兩端港口經營權，這對美國構成風險，因為「他們必須聽從(北京)指示」。

路透指出，這家公司是「巴拿馬港口公司」，隸屬香港長江和記實業旗下的和記港口；而附近的其他港口則由美國、新加坡和台灣私營公司營運。

魯比歐說，「如果中國政府在面臨衝突時告訴他們關閉巴拿馬運河，他們就必須照做。事實上，我毫不懷疑他們已經有應變計畫來執行這項命令，這是一個直接威脅」。

魯比歐並未重申川普要收回運河的宣告，但他堅持美國將處理總統提出的問題，並表示目前情況「不能繼續下去」。

魯比歐說，「我認為運河已落入中國控制」，並表示希望盡快解決這個問題。

魯比歐還說，川普先前說希望買下丹麥自治領地格陵蘭，不是開玩笑。他說，「川普總統已經表明他打算買下。這不是為了購地而購地。這符合我們國家利益，此事必須解決」。

魯比歐表示，他擔心尋求涉足北極的中國，將透過國營企業在格陵蘭取得進展，「中方最終將試圖把他們在巴拿馬運河等地做的事搬到格陵蘭如法炮製，甚至可能短期內就會行動，這種想法非常實際」。