DeepSeek從新加坡取得Nvidia晶片？ 美追查3國走私管道

美國商務部正在調查，中國新創AI公司DeepSeek是否一直繞道取得輝達的高性能晶片。(路透)

號稱低成本、高效能的DeepSeek人工智慧(AI)模型推出後，震撼AI市場。多個媒體報導，美國官員正在調查中國新創公司DeepSeek是否一直在使用被限制運往中國的輝達 (Nvidia)高性能晶片 。

路透引述一位知情人士透露，美國商務部目前正在調查DeepSeek是否能夠從其他管道獲得美國禁止出口中國的高性能晶片，而且美方已追蹤到馬來西亞、新加坡 和阿聯(阿聯酋)等國向中國走私晶片的情況。彭博資訊也報導，該部門正在調查DeepSeek是否能夠透過新加坡的第三方取得高性能Nvidia晶片。

輝達發言人告訴福斯商業頻道，該公司的許多客戶在新加坡設有分支機構，並利用這些機構生產運往美國和西方的產品。

輝達在聲明中表示：「公開文件顯示，我們的客戶是『帳單寄送地』而非『收貨地』」「我們堅持要求合作夥伴遵守所有適用的法律，如果我們收到任何相反的訊息，請採取相應的行動。」美國商務部沒有立即回應福斯商業頻道的置評請求，也無法聯繫到DeepSeek對此情況發表評論。

美國跨黨派議員30日致函國安顧問，要求收緊輝達出口特供給中國的H20晶片。議員們並指出，輝達最新季報顯示，收入有22%來自新加坡，呼籲強化管控轉運晶片的第三國。

聯邦眾院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)及委員會民主黨首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)30日致函新上任的國安顧問沃茲(Mike Waltz)，呼籲檢視對H20及類似的高階晶片實施出口管制下，可能帶來的國家安全利益。

兩議員舉例，在輝達最近的季度報表中，收入有22%來自新加坡，而輝達透露，運往新加坡的晶片，有大部分最後會送至新加坡以外的用戶。

受到美國緊縮出口禁令的影響，輝達無法出口A800及H800等高性能AI晶片到中國。為保住在中國的市占率，輝達開發降規版晶片H20。彭博資訊引述知情人士報導，川普政府正考慮收緊輝達晶片銷往中國的限制，範圍可能擴大至H20。