中企掌巴拿馬運河兩端港口 美國務卿：若美中衝突 中將關閉運河

一艘貨船穿越巴拿馬運河。（美聯社）

即將出訪中美洲的美國國務卿魯比歐 ，30日接受天狼星衛星廣播（Sirius XM）訪問表示，他「毫不懷疑」中國有應變計畫，在與美國發生衝突時關閉巴拿馬運河 ，華府將其視為國家安全威脅，打算解決這個問題。

路透報導，魯比歐本周將啟程中美洲國家，包含巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加共和國；這是他出任國務卿後首次出訪行程。

魯比歐出訪前接受《梅根凱莉秀》（The Megyn Kelly Show）訪問，表達美國總統川普 對中國影響戰略航道巴拿馬運河的擔憂。

魯比歐過去擔任參議員是知名對中鷹派，他指出一家香港公司擁有巴拿馬運河兩端港口經營權，這對美國構成風險，因為「他們必須聽從（北京）指示」。

路透指出，這家公司是「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company），隸屬香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下的和記港口（Hutchison Ports）；而附近的其他港口則由美國、新加坡和台灣的私營公司營運。

「如果中國政府在面臨衝突時告訴他們關閉巴拿馬運河，他們就必須照做，」魯比歐說，「事實上，我毫不懷疑他們已經有應變計畫來執行這項命令，這是一個直接威脅」。

魯比歐並未重申川普要收回運河的宣告，但他堅持美國將處理總統提出的問題，並表示目前的情況「不能繼續下去」。

魯比歐說：「我認為運河已經落入中國的控制之中，」，並表示希望儘快解決這個問題。

對於川普多次稱巴拿馬運河遭到中國把持，巴拿馬政府一直強烈否認，堅稱公平管理運河上所有航運。