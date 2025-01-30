川普競選時對中國超強硬 就任後卻變務實了
川普總統競選期間對中國態度強硬，就任後對中國的態度卻放軟；專家指出，川普如今更務實地因應美中關係的複雜現實。
美聯社報導，川普去年競選期間揚言對進口自中國的商品徵收高達60%的關稅，並威脅延續他在第一任期內對中國發起的貿易戰。
如今川普重返白宮，似乎轉而尋求與中國建立更微妙的關係；共和黨和民主黨都認為，中國雖然是美國最嚴峻的外交挑戰，卻也是主要貿易夥伴且軍事實力不容小覷。
川普23日在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)的影片致詞中表示：「我們期待與中國融洽相處。」
川普宣布對加拿大和墨西哥徵收25%關稅時，並未說明對中國加關稅的日期，僅重申會對中國進口商品收稅10%關稅，以報復中國未能禁止生產強效類鴉片止痛劑「芬太尼」(fentanyl)的化學原料。
白宮新聞祕書李維特(Karoline Leavitt)28日表示，川普「仍在考慮」是否在2月1日提高對中關稅。
美聯社分析，川普就任前幾天與中國國家主席習近平通電話，他似乎展現克制，並認清比競選期間更複雜的現實。
川普近期接受「福斯新聞」(Fox News)訪問，談到對中國可能加徵的關稅時表示：「他們不想要關稅，我也寧願不要用到。」
卡特中心(China at the Carter Center)的中國議題資深華裔顧問劉亞偉(Liu Yawei)表示，川普變得「更務實」。
劉亞偉表示，「這個訊號看似比預期的更樂觀，至少從競選到就職典禮這段時間看來是這樣；希望這種積極態勢可以保持並延續，更務實，降低意識形態，這樣對各方都有利」。
另一位鑽研美國外交政策的中國專家則表示，美中關係存在許多「對未來的不確定性和未知」。
不過，北京清華大學社會科學院「戰略與(國際)安全研究中心」(Center for International Security and Strategy)主任達巍(Da Wei)則表示，川普最近的措辭轉變，釋出「鼓舞人心的訊號」。
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