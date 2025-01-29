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美中研發AI競爭 DeepSeek智取美國 竟是靠一群菜鳥工程師

記者顏伶如／綜合報導
中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群初生之犢的年輕工程師，加上美國對於先進晶片出口管制存有漏洞，在研發人工智慧的競爭當中智取美國。(歐新社)
中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群初生之犢的年輕工程師，加上美國對於先進晶片出口管制存有漏洞，在研發人工智慧的競爭當中智取美國。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)28日報導，中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群初生之犢的年輕工程師，加上美國對於先進晶片出口管制存有漏洞，在研發人工智慧的競爭當中智取美國。川普總統便說，DeepSeek給美國AI一記當頭棒喝。

DeepSeek共同創辦人梁文鋒(Liang Wenfeng)選擇在杭州成立公司，杭州也是中國電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)所在地。梁文鋒2023年接受中國科技媒體「36氪」採訪時說，DeepSeek核心技術崗位大多由應屆畢業生或具有一、兩年工作經驗者擔任。

梁文鋒說，工作經驗反而可能變成潛在障礙。他表示，做某件事情的時候，有經驗的人毫不猶豫便說該怎麼做，沒經驗的人則要反覆摸索、認真思考怎麼做，才能為眼前狀況找出解決對策。

DeepSeek策略是減少訓練AI模型時需要的數據處理，改用自行研發的計畫，並且採用其他中國AI公司使用的技術，訓練AI的成本只須競爭對手花費的一小部分。

另外一點是美國當初推出出口管制時不順，讓DeepSeek有時間買到高效能的美國晶片。拜登政府2022年開始管制對中國出口的晶片，規定賣到中國的晶片需要取消某一功能。AI晶片主要廠家輝達設計出一個給中國的產品，既能符合規定 ，又以其他方式保持晶片的高效能，結果一些分析員說，成品幾乎和當時最好的輝達晶片一樣強大 。

政府官員抱怨輝達雖未違法，卻違背規定的精神。管制出口一年後，政府收緊規定。不過，這仍讓DeepSeek有一年的時間買到輝達為中國市場生產、名為H800的晶片。在去年12月公布的研究論文中，DeepSeek說它用了2048片這種晶片來訓練其中一個AI模型 。

科技股受到DeepSeek震撼27日全面走跌，28日止跌回升，史坦普500(S&P 500)小漲0.92%，為6067.70點。那斯達克綜合指數上漲2.03%，為19733.59點。

晶片 AI 輝達

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