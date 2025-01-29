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專家引衛星畫面 指中國正建造大型核融合設施

編譯中心／綜合28日電
中國據信正在四川省綿陽市建造一座大型雷射點燃核融合研究中心。圖為安徽合肥的一個核融合反應堆。(路透)
中國據信正在四川省綿陽市建造一座大型雷射點燃核融合研究中心。圖為安徽合肥的一個核融合反應堆。(路透)

路透引述兩家分析組織的專家報導，中國似正在四川省綿陽市建造一座大型雷射點燃核融合(laser-ignited fusion)研究中心，這可能有助於其核武設計及探索發電方式。

時任美俄核武控制談判代表比林斯里(Marshall Billingslea)曾在2020年11月釋出數張衛星照片，指顯示中國正在發展核武支援設施，其中有幾張綿陽市的影像可見一塊清空的土地，美方標示「自2010年以來就有的新研究或生產區域」。

根據美國獨立研究組織CNA機構(CNA Corp)的研究員埃弗萊斯(Decker Eveleth)分享給路透的施工文件，這塊土地正是上述研究中心的設立地點，這個中心的名稱是「雷射核融合重大裝置實驗室」(Laser Fusion Major Device Laboratory)。

埃弗萊斯還指出，衛星照片顯示，這座研究中心有四個外圍的「臂部」將用來安置雷射間，並有一個中央實驗間作為靶室，內含氫的同位素，這些同位素將藉由強大雷射融合來產生能源。

這樣的設施布局類似美國斥資35億美元在加州北部打造的國家點火設施(National Ignition Facility，NIF)。這座設施在2022年藉由核融合反應產生的能量超過雷射打入目標的能量，達到所謂「科學收支平衡」(scientific breakeven)。

埃弗萊斯正與詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies，CNS)的分析家一同合作。他估計中國綿陽研究中心實驗間比目前世界最大的美國國家點火設施實驗間還大50%左右。

點燃核融合燃料讓研究人員能夠分析這類反應如何運作，以及如何有朝一日能利用宇宙最充足的資源氫來藉此反應創造出一種潔淨能源來源。這也讓研究人員能夠檢驗核武引爆的細微差別，而不需要藉由爆炸試驗來達成。

華府智庫史汀生中心(Henry L. Stimson Center)的核政策分析家奧伯克(William Alberque)指出，任何擁有美國國家點火設施這類設施的國家，都能夠且很可能將增強對自身核武的信心及改進現有設計，並在毋須進行試驗之下推動未來炸彈的設計。

加州 華府

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