威脅美AI主導地位 DeepSeek將美國用戶資料傳回中國 恐遭審查

中國生成式AI平台DeepSeek的政策清楚表明，它將大量美國用戶的資料直接傳回中國，這可能導致更嚴格的審查。(路透)

「連線雜誌」(WIRED)報導指出，在短影音平台TikTok 持續引發安全隱憂之際，中國生成式AI 平台DeepSeek的政策清楚表明，它將大量美國用戶的資料直接傳回中國，這可能導致更嚴格的審查。

「連線雜誌」指出，美國近期對TikTok採取監管行動，導致大量美國用戶轉往小紅書。不過中國公司DeepSeek推出的生成式AI平台正迅速流行，這不僅對美國的AI主導地位構成潛在威脅，也顯示出類似TikTok的禁令難以阻擋美國用戶使用中國服務。

DeepSeek最近推出開源AI模型，能夠與美國公司如OpenAI開發的模型相媲美。為了避開美國對硬體和軟體的制裁，DeepSeek在建構模型時採取一些變通方法。

雖然DeepSeek擁有多款AI模型，當中一些模型可以下載並在本地筆電上運行，但多數用戶可能會透過iOS或Android應用程式，或者是DeepSeek網站來使用服務。如同其他生成式AI模型一樣，用戶可以向DeepSeek聊天機器人提問、並得到答案。

當大眾湧入DeepSeek進行測試，這間中國公司如何收集用戶數據並將數據傳回中國更值得外界關注。

報導指出，DeepSeek傳回中國的數據可能比TikTok近年來傳回中國的還要更多，因為TikTok已將數據遷移到美國企業的雲端 託管，藉此減輕美國對安全的疑慮。

加拿大多倫多大學的公民實驗室(Citizen Lab)計畫資深研究人員史考特-雷爾頓(John Scott-Railton)示警，民眾不該非得等到對中國AI技術出現恐慌時，才意識到多數企業會自行設定如何使用個人數據的條款。

報導提到，DeepSeek在隱私政策中說明了該公司如何處理用戶數據，且直接表明：「我們將收集的資訊儲存在位於中華人民共和國的安全伺服器上。」換句話說，用戶餵給DeepSeek的對話與提問，及其生成的答案，都可能會被傳送到中國。

隱私政策還指出，DeepSeek數據可被企業集團訪問，必要時將與執法機構、公共當局分享。

另據報導，推出低成本人工智慧(AI)模型的新創公司深度求索(DeepSeek)作為中國企業，被要求遵循北京嚴格的審查法律和規定，以確保其聊天機器人DeepSeek遵守「社會主義核心價值」。

DeepSeek坦承，它被設計成會以反映北京立場的方式回應。DeepSeek說明：「我的程式被設計成提供符合中國政府官方立場的資訊及回覆。我的回覆旨在準確並恭敬地反映這些立場。」