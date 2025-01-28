我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普關稅威脅哥倫比亞後 北京：願接受美遣返非法中國移民

記者賴錦宏／綜合報導
中國外交部稱願意接受美國遣返的非法中國移民。圖為大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）
中國外交部稱願意接受美國遣返的非法中國移民。圖為大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

川普總統威脅要對拒絕接回被驅逐移民的哥倫比亞徵收高額關稅後，中國外交部稱，對於經過核查確認是來自中國的中國公民，中方將予以接受。

中國外交部發言人毛寧1月27日在例行記者會上，被問及川普威脅對哥倫比亞增加關稅一事時回應說，這是美國和哥倫比亞之間的事情，「我們希望也相信雙方能夠妥善處理」。

對於中方是否計畫接回在美的非法中國移民的提問，毛寧說，作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。

毛寧指出，對於遣返，中方的原則是先核查後遣返。「對於經過核查確認是來自中國的中國公民，我們將予以接受。」

據彭博社報導，美國政府的數據顯示，2022年美國約有21萬非法中國移民，其中包括來自香港和澳門的移民。新冠疫情結束後，數萬名持有中國護照的人在沒有適當手續的情況下越過美國邊境，在美非法中國移民人數因此可能還在上升。

美國國土安全部發布聲明稱，中國去年接收四批非法在美生活的中國移民。在此之前，中國官方自2018年起就沒有接受過從美國遣返回來的非法中國移民。

去年美國總統大選，移民問題成為選戰熱門議題，川普更挑起反移民情緒，當時拜登政府在備感壓力下，已加緊取締中國移民走中南美洲「走線」進入美國。川普當選上任後，美墨邊界查緝更嚴。

拜登政府從2024年6月起，曾四次派遣大型客機，將非法進入美國的中國移民遣返回國。這四次遣返行動中，有三次在去年10月、11月及12月，加快遣返速度。

非法移民 遣返 川普

上一則

DeepSeek旋風 川普：正面看待AI成本變低 也給美當頭棒喝

下一則

中國DeepSeek暴紅重創美AI股 Nvidia暴跌近17% 蒸發6000億

延伸閱讀

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
川普再提台灣：98%的晶片生意去台灣了

川普再提台灣：98%的晶片生意去台灣了
第3架遣返移民的美軍機降落瓜地馬拉 至今唯一聽川普話的拉丁美洲國

第3架遣返移民的美軍機降落瓜地馬拉 至今唯一聽川普話的拉丁美洲國

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%