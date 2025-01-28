學者：限制條件、資源匱乏下 美晶片管制激發中AI創新

新創公司DeepSeek走紅。（路透）

DeepSeek（深度求索）訓練成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型AI 語言模型，對於美國晶片 管制是否有效限制中國AI發展，科技業界議論紛紛。

路透等媒體報導，自DeepSeek-V3推出以來，這款AI應用程式在美國用戶中人氣激增。從編寫複雜的程式到解決困難的計算，DeepSeek的能力不遜於競爭對手，令業內人士感到驚訝。

分析師長期以來認為，美國在生產高功率晶片方面的關鍵優勢，以及限制中國取得相關技術的能力，將確保美國在AI競賽中占據優勢地位。

然而，DeepSeek表示，訓練一款新模型的成本為560萬美元，相比之下，美國AI開發商Anthropic執行長阿莫戴去年曾表示，打造一個AI模型需要花費1億至10億美元。DeepSeek在一份技術報告中表示，他們僅用2000多顆輝達 晶片來訓練其V3模型。相比之下，訓練類似規模的模型通常需要數萬顆晶片。

美國政府試圖阻止最先進輝達產品進入中國，儘管DeepSeek上述花費遭質疑，但據悉其使用的晶片性能不及最先進輝達產品，加上相對低廉的訓練成本，已引發美科技業高層質疑科技出口管制有效性。

加州大學柏克萊分校電腦科學教授伊恩．斯托伊卡（Ion Stoica）指出，限制條件和資源匱乏往往會激發創新，目前的情況似乎就是如此。川普總統的親密顧問、創投家安德立森形容這是「AI的史普尼克時刻」。史普尼克時刻意指蘇聯搶先美國發射「史普尼克一號」人造衛星的事件，象徵冷戰時期太空競賽的起點。

台灣AI專家、iKala創辦人程世嘉分析指，最重要的一點是DeepSeek把使用最先進AI的成本整整降低了兩個數量級，也就是百分之一，這也是讓矽谷各家Big Tech如此震驚的原因，讓他們自我懷疑，在開發先進的AI路上，自己的團隊效能是否出了問題。

程世嘉在臉書貼文表示，DeepSeek是完全開源的，奠基於其他所有的AI技術之上，可以確定的是，美國的Big Tech自然也很快會基於DeepSeek公開的技術加速AI迭代，這場仗還會繼續打下去。他表示，令一些人難堪的是，DeepSeek把手上所有的AI技術、程式碼、甚至連模型權重都公開了，徹底接手了OpenAI原本應該做的所有事情。

程世嘉指出，DeepSeek近期的發展，對於美國政府來說肯定是一個相當震驚的事件，因為這無疑是直接打了美國政府對中國科技封鎖和禁運策略的一個大巴掌，未來美國政府將更加嚴查Nvidia和相關AI晶片產業鏈的公司，確保這些公司按照美國的圍堵政策來走。

但他不認為Nvidia的AI晶片銷售短期內會受到影響，因為當AI可以如此普及通用而且成本低的時候，只會更增加全世界的需求。主要原因是AI是所謂的通用型技術，什麼是通用型技術呢？除了是人人都用得到之外，還必須具備三個特徵：又快、又好、又便宜。