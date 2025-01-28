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CIA指新冠病毒來自實驗室 中駁斥：極不可能

編譯廖振堯／綜合報導

中央情報局(CIA)發言人25日表示關於新冠病毒的源頭，目前傾向於實驗室洩漏論，而非誕生於自然環境，且相信病毒是來自中國實驗室；中國外交部發言人毛寧27日記者會上反駁此事「極不可能」。

國會山莊報(The Hill)報導，毛寧表示溯源是科學問題，應秉持科學精神、由科學家來判斷。「實驗室洩漏極不可能，這是中國與世衛組織(WHO)聯合專家小組在實地走訪武漢相關實驗室，並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，得到了國際社會和科學界的廣泛認可。」

毛寧更說美方應停止將溯源問題政治化、工具化，停止抹黑、推責給其他國家，盡快回應國際社會合理關切，主動與世衛組織分享本國早期疑似病例數據，澄清美國有關生物實驗室疑點，給世界人民一個負責任的交代。

雖然中情局做出此評估，但稱其為「低可信度判斷」，無論起源是實驗室或自然產生都是合理的，中情局將繼續評估任何可能改變判斷的可靠新情報或開源資訊。

這一結論是在剛在23日通過參院任命的新任中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)宣誓就職兩天後迅速發布的。他長期以來一直贊同實驗室外洩理論，並曾質疑拜登政府領導下的中情局是否出於政治原因淡化了這個理論。

拉特克利夫上任後接受保守派網站布萊巴特新聞網(Breitbart News)採訪，稱不希望中情局在有關新冠病毒起源的辯論中「袖手旁觀」。「我最常講的就是從多方面應對中國威脅，最早從為什麼100萬名美國人(因新冠)死亡、為什麼中情局五年來沒有評估新冠起源就開始講了。」之後接受福斯新聞採訪時，拉特克利夫說發布報告的決定與政治無關，因為該評估在拜登任內就已經進行。

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