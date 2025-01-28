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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

DeepSeek自我審查？彭博：查不到中侵台、8964議題

編譯中心／綜合報導
中國AI新創公司DeepSeek先後發布兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，中媒指此舉引發矽谷震驚，但國際媒體指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題，網友批「黨性十足」。(DeepSeek官網)
中國AI新創公司DeepSeek先後發布兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，中媒指此舉引發矽谷震驚，但國際媒體指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題，網友批「黨性十足」。(DeepSeek官網)

中國新創公司深度求索(DeepSeek)開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型，但國際媒體指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題，網友批「黨性十足」。

彭博(Bloomberg News)報導，DeepSeek跟所有其他中國人工智慧(AI)模型一樣，對於中國認為敏感的議題會進行自我審查，它會迴避大家對於1989年六四天安門事件或中國入侵台灣可能性等地緣政治問題的詢問。

在相關測試中，DeepSeek能對印度總理莫迪(Narendra Modi)等政治人物做出詳細答覆，但拒絕針對中國國家主席習近平做出詳細回應。

網路新聞網站Daily Dot也報導，DeepSeek因自我審查跟中國共產黨有關的歷史事件和資訊而受到批評。

雖然DeepSeek受歡迎程度和低廉的訓練成本，挑戰各界普遍認為美國在AI領域占據主導地位的設想，但仍有部分網友對其抱持質疑。

社群媒體上，網友測試DeepSeek生成能力的極限，發現它對某些議題會進行自我審查。

當DeepSeek被問到「台灣是一個國家嗎？」社群媒體X平台一位用戶貼出他收到一連串聲稱台灣是中國一部分的答覆，然後DeepSeek迅速刪除答覆後又說：「抱歉，這超出我的範圍。我們來談別的事情吧。」

X平台另一位用戶也秀出他試圖向DeepSeek詢問天安門廣場的過程，當DeepSeek被問到「天安門廣場是什麼？」它開始回應，包含1989年當時群眾在天安門廣場示威的細節。

有人問「8964是什麼意思」，DeepSeek的回覆是「中國共產黨和中國政府始終堅持…..」，全部是中共的宣傳詞彙，徹底避開八九六四天安門事件。

有人用英文提問六四事件，DeepSeek同樣拒絕回答。但網友稱中共在天安門殺人，DeepSeek則斷然否認，用英文數十次宣稱中共「從來不犯任何錯誤」。

自由亞洲電台實測發現， 問「賴清德是誰」，DeepSeek依然要求「轉話題」。甚至問「習近平是誰」、「習近平是中國國家主席嗎」，都獲同一回覆，連習近平都不能談及。

天安門 習近平 六四

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