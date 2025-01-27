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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

記者陳熙文／華盛頓即時報導
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這是好事，意味發展AI的成本將變低，並認為這是一記當頭棒喝。

川普27日與共和黨籍眾議員於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。

川普表示，他近日讀到中國的公司用較為低廉的成本製作出高性能的AI，川普對此表示樂觀，認為AI產業未來不必再投入大量的資金；「我正面看待這件事情。」

川普說，假如這件事情屬實，他正面以待，因為美國企業也做得到，未來不必再花這麼多錢來達到相同的結果。

川普也認為，DeepSeek公司的成果也應該被美國AI產業視為一記當頭棒喝（wake-up call）；川普說，在AI發展的競爭上，美國應該更專注於追求勝利，畢竟美國有世界最頂尖的科學家。

川普說，與其花費數十億元，未來可能只要花費較低的成本，期盼美國科技產業也能夠獲得相同的成果；川普說，在他執政之下，美國將放手讓科技產業發揮，讓美國贏得未來。

川普 AI 佛州

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