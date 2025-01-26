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中駐美大使：台灣問題最可能對美中關係造成顛覆性影響

記者陳宥菘／即時報導
中國駐美大使謝鋒24日在使館「慶新春、迎熊貓」活動上表示，台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題。(取材自中國駐美使館網站)
中國駐美大使謝鋒24日在使館「慶新春、迎熊貓」活動上表示，台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題。(取材自中國駐美使館網站)

中國駐美大使謝鋒24日在使館「慶新春、迎熊貓」招待會上表示，美中關係要穩定發展，就要嚴守底線紅線不越界，「台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題」。維護台海和平穩定，就必須恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，堅決反對「台獨」。

據中國駐美大使館網站消息，謝鋒在致詞時就中美關係表示，今年是世界「反法西斯戰爭暨中國人民抗日戰爭勝利」80周年，當前中美關係的全球影響前所未有，更需要拿出為和平而戰的勇氣，展現為世界攜手的擔當。推動中美關係穩定、健康、永續發展，就是對世界和平發展負責，就是對歷史最好的紀念。

謝鋒表示，去年底，美國前總統卡特（Jimmy Carter）百歲辭世，他是中美建交的推動者和決策者，在冷戰陰霾下實現了中美關係正常化，「今天，我們仍要秉持求同存異的定力和遠見，不讓分歧主導或干擾兩國關係，特別是要尊重彼此核心利益和重大關切。」

謝鋒接著指出，台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題，他也就經貿議題表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，「關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家。」

謝稱，中美關係要健康發展，就要「堅持對話合作不斷線」。中美不來往、不打交道是不可能的，對立對抗更是災難性的。無論是經貿、農業、禁毒、執法、人文等領域，或是國際區域熱點與全球挑戰，中美都擁有廣泛共同利益與廣大合作空間。希望美方與中方相向而行，暢通經濟往來的「毛細血管」，持續做大合作蛋糕，辦成更多中美雙贏、世界共贏的大事實事好事。

謝鋒還提到，最近，中美兩國人民在社交媒體開啟「賽博狂歡」，充分證明中美人民心相近、情相通。中美應當也能成為夥伴和朋友，彼此成就，共同繁榮。

謝鋒 前總統卡特 大使館

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