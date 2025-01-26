川普凍結對外援助85天 台灣、烏克蘭恐受影響

川普政府宣布凍結對外援助85天，恐衝擊美國對台灣的援助。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。（路透）

路透等媒體24日報導，川普 總統就任後下令全面檢視對外援助分配，國務院 24日即發布電文，宣布凍結現有對外援助，並暫停新援助；該院現任及前任官員說，該項新指引似乎停止對台灣等美國主要盟友的援助。

前述電文經國務卿魯比歐批准，目前僅豁免緊急糧食援助和對以色列、埃及的軍援，未提及其他國家。

該電文寫道，國務院高官即日起應確保在法律允許的最大範圍，不承擔任何新的對外援助義務，現有外援也應立即勒令暫停；魯比歐將在未來85天內進行檢視，以決定是否延續、修改或終止這些外援計畫。

該電文還寫道，此舉旨在確保援外撥款不會重複、有效又符合川普的外交路線。政治媒體Politico網報導，一位國務院現任官員及二位拜登政府官員說，對台灣、烏克蘭和約旦等美國盟友的援助似因此停止。這可能使美國政府面臨民事責任，未履行的合約恐被視為違反條款而引發訴訟。國務院則未立即回覆台灣中央社相關提問。

美國是全球最大援助捐贈國，2023財年提供720億元。川普20日就任幾小時後就下令暫停對外發展援助90天，以檢視其效率與是否符合他的外交政策。

熟悉國會相關討論的人士向路透說，川普的命令不合法；凍結這些國際投資很可能導致國際夥伴尋求美國的競爭對手與敵人，以填補缺口。

華爾街日報24日報導，若干美國前官員說，縮減外援恐妨礙美國與中國競爭。華府智庫布魯金斯研究院資深研究員殷格拉姆認為，親近川普的人士希望對外援助與「美國優先」議程緊密連結。

民主黨籍聯邦眾議員 米克斯與范蘭珂指出，對外援助是國會撥款，將尋求讓其照常實施。共和黨籍聯邦眾議員馬斯特則說，該黨將核實國務院預算中的每分錢，以確保符合國會的絕對必要標準。

美國國際開發總署(USAID)前官員、國際難民組織主席柯寧戴克說，若依該電文行事，「很多人會喪命」；緊急糧食援助只是所有人道援助的一小部分，對加薩、敘利亞的賑濟和對蘇丹難民營的服務將因此中止。該署一位前高官也批評，這根本是人為製造的混亂。