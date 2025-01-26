意指中國 CIA新局長上任後轉向：新冠病毒更可能源於實驗室

圖為世衛官員在2021年2月到武漢病所調查，門衛戒備。(美聯社)

中央情報局(CIA)發言人25日表示，根據中情局目前得出最新結論，比起誕生於自然環境，新冠病毒疾病「更可能」是源於實驗室洩露的。這一結論增強了多年來一直是科學家和政界人士激烈爭論焦點的觀點的可信度，是一個重大轉變。

華爾街日報25日報導，中情局此一最新說法，顯示已與聯邦調查局和能源部有共識，將中國武漢的一起實驗室事故，認定為新冠病毒的可能來源。

剛在23日通過參院任命的新任中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)長期以來一直支持實驗室洩漏假說。

拉特克利夫24日對保守派的「布賴特巴特新聞」網(Breitbart)表示，他希望中情局對有關新冠疫情 起源的辯論 ，繼續「置身事外」(on the sidelines)。他接受布萊巴特新聞網訪問時談到，他上任後優先要務之一，就是下令中情局對疫情起源做出公開評估。他說：「我認為我們的情報、科學及常識都顯示新冠病毒是源自武漢病毒研究所 發生外洩。」

新任中情局局長拉特克利夫。(美聯社)

中情局發言人25日發布一份聲明中表示：「根據現有的報告，中情局認為，新冠病毒疫情源於研究的可能性大於源於自然的可能性，但可信度較低。」聲明說，將持續分析任何可能改變評估的可靠新情報或開源資訊。

中央情報局多年來一直表示，沒有足夠的資訊來判斷新冠疫情是自然起源於中國武漢的一個濕貨(海鮮)市場，或是由那裡的一個研究實驗室的意外洩漏造成的。

中情局發言人表示，立場轉變是依據「現有報告」，並沒有新的情報，而是基於數月來一直在思考的相同證據。這份關鍵情報將對中美關係產生影響。

紐約時報25日報導，據熟悉中情局運作人士透露，這項分析部分是基於對疫情爆發前，武漢市高度戒備實驗室狀況的仔細觀察。

紐時報導，一些美國官員表示，這場辯論並不重要：事實是中國政府未能規範其市場，也未能監督其實驗室。但其他人認為這是一個重要的情報和科學問題。

中國駐華府大使館並未立即回應置評請求。北京當局曾說，實驗室外洩事件可能導致新冠病毒疫情爆發的說法是無稽之談。