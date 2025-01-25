我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

美中外長通話 川普上台後第一次 WSJ：透露北京願對話

記者顏伶如／綜合報導
川普上任後，美中外長首次通話，美國國務卿魯比歐告訴王毅，美方就中國對台灣和南海的威脅十分憂心。(歐新社)
川普上任後，美中外長首次通話，美國國務卿魯比歐告訴王毅，美方就中國對台灣和南海的威脅十分憂心。(歐新社)

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)24日指出，國務卿魯比歐(Marco Rubio)24日與中國外交部長王毅通話時，強調川普政府希望推動能夠增進美國利益、以美國人民優先的美中關係發展。魯比歐在談話中也說，美國重視對區域盟友的承諾，對於中國對台灣與南海的脅迫行動極為憂心。

布魯斯說，魯比歐與王毅通電話時還討論了其他雙邊、區域及全球等重要議題。

華爾街日報(WSJ)分析，魯比歐長期以來對中國持批判立場，川普總統就職後美中外長首次通話，透露北京已經做好準備要跟川普團隊對話，即使川普團隊裡包括過去對中國不友善的成員。

魯比歐是2020年川普第一任期最後一年時，被中國兩度制裁的少數美國官員。華爾街日報分析，美中外長通電話顯示北京準備好避開制裁與魯比歐溝通，川普上台之後則展現願意與北京協商的態度，並沒有一就職就對中國發動貿易戰爭。

根據中國外交部新聞稿，王毅在電話中呼籲魯比歐「找出中美在新時代中的相處之道」。新聞稿寫道，王毅奉勸魯比歐要「好自為之」(conduct yourself well)。

華爾街日報分析，根據中國外交部新聞稿，王毅與魯比歐通話時特別提及台灣，凸顯了台灣可能是美中關係裡的敏感話題。報導指出，川普尚未說明將如何處理微妙的美國對台關係，僅表示台灣當局應該提高國防經費。

根據中國外交部新聞稿，魯比歐在通話中對王毅表示，美國不支持台獨，希望台灣問題由兩岸和平解決。

競選期間，川普曾經表示考慮對中國進口商品祭出60%關稅。川普就職後則說，如果北京沒能阻止芬太尼(fentanyl)流入美國，最快自2月1日對中國進口商品加徵10%關稅。不過，川普同時透露，至少在4月1日之前，與中國高層仍有談判空間。4月1日是川普下令對中國貿易政策措施提交檢討結果的期限。

另外，觀察人士發現，中國外交部最近悄悄將「盧比奧」的名字，變成新譯名「魯比奧」，這無疑是官方在對制裁盧比奧解套，北京制裁名單雖不會撤，但譯名可以改，這樣美國國務卿「魯比奧」和被制裁的美國議員「盧比奧」就不是同一人了。

川普上任後，美中外長首次通話，中國外長王毅說，希望美方找出在新時代中的相處之道。...
川普上任後，美中外長首次通話，中國外長王毅說，希望美方找出在新時代中的相處之道。(歐新社)

川普 魯比歐 王毅

上一則

川普再當總統8年？川剛上任 共和黨議員提案修憲當3任

下一則

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

延伸閱讀

川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建

川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
川普飛洛杉磯勘災 強調聯邦援助有條件

川普飛洛杉磯勘災 強調聯邦援助有條件
魯比歐與王毅首次通話 嚴重關切中國對台脅迫行動

魯比歐與王毅首次通話 嚴重關切中國對台脅迫行動

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步