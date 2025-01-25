美中外長通話 川普上台後第一次 WSJ：透露北京願對話

川普上任後，美中外長首次通話，美國國務卿魯比歐告訴王毅，美方就中國對台灣和南海的威脅十分憂心。(歐新社)

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)24日指出，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)24日與中國外交部長王毅 通話時，強調川普 政府希望推動能夠增進美國利益、以美國人民優先的美中關係發展。魯比歐在談話中也說，美國重視對區域盟友的承諾，對於中國對台灣與南海的脅迫行動極為憂心。

布魯斯說，魯比歐與王毅通電話時還討論了其他雙邊、區域及全球等重要議題。

華爾街日報(WSJ)分析，魯比歐長期以來對中國持批判立場，川普總統就職後美中外長首次通話，透露北京已經做好準備要跟川普團隊對話，即使川普團隊裡包括過去對中國不友善的成員。

魯比歐是2020年川普第一任期最後一年時，被中國兩度制裁的少數美國官員。華爾街日報分析，美中外長通電話顯示北京準備好避開制裁與魯比歐溝通，川普上台之後則展現願意與北京協商的態度，並沒有一就職就對中國發動貿易戰爭。

根據中國外交部新聞稿，王毅在電話中呼籲魯比歐「找出中美在新時代中的相處之道」。新聞稿寫道，王毅奉勸魯比歐要「好自為之」(conduct yourself well)。

華爾街日報分析，根據中國外交部新聞稿，王毅與魯比歐通話時特別提及台灣，凸顯了台灣可能是美中關係裡的敏感話題。報導指出，川普尚未說明將如何處理微妙的美國對台關係，僅表示台灣當局應該提高國防經費。

根據中國外交部新聞稿，魯比歐在通話中對王毅表示，美國不支持台獨，希望台灣問題由兩岸和平解決。

競選期間，川普曾經表示考慮對中國進口商品祭出60%關稅。川普就職後則說，如果北京沒能阻止芬太尼(fentanyl)流入美國，最快自2月1日對中國進口商品加徵10%關稅。不過，川普同時透露，至少在4月1日之前，與中國高層仍有談判空間。4月1日是川普下令對中國貿易政策措施提交檢討結果的期限。