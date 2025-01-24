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想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

川普喊有信心防止中國侵台 曝關稅是談判關鍵 稱習近平極具野心

編譯徐榆涵／即時報導
川普總統23日在白宮橢圓辦公室。(歐新社)
川普總統23日在白宮橢圓辦公室。(歐新社)

川普總統日前在白宮橢圓辦公室接受福斯主播漢尼提（Sean Hannity）專訪時信誓旦旦地說，有信心與中國達成協議，防止台灣遭到入侵；此外也會與伊朗達成協議，阻止其擁有核武。

紐約郵報報導，川普在福斯新聞於23日播出的第二部分專訪中，將中國形容為「極具野心的國家」，而中國國家主席習近平則是「非常有野心的男人」。

當被漢尼提問及是否能阻止中國拿下台灣時，川普說，「我可以做到這點，因為我們有他們想要的東西。我們有一桶金。」

川普表示，關稅將是他與中國達成協議的關鍵。稱美國去年對中國逆差1兆美元，抨擊拜登政府的貿易政策「愚蠢」，認為美國對中國有一項非常強大的力量，那就是關稅，稱中國從美國獲得大筆資金，並用這筆錢建立一支軍隊。

川普進一步透露，他上周與習近平的通話是友好的，是一次非常好的談話，坦承兩人之前也進行過其他溝通，兩人在他第一任期的關係也非常好。

當川普談到伊朗時說，「這又是不同的事情，這是一起宗教交易，非常危險」。他拒絕透露是否支持先發制人對伊朗核設施發動打擊，但堅稱「伊朗不能擁有核武」。

川普相信可以與伊朗達成協議，「絕對確定」伊朗不會擁有核武器，稱如果伊朗擁核，那其他國家也會想擁核，那將會引發一場災難。

伊朗 川普 習近平

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