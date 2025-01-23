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美中貿易戰可避免？ 川普：寧可不動用關稅對付中國

編譯劉忠勇／綜合23日店
川普說，對中國加徵關稅能免則免。(美聯社)
川普說，對中國加徵關稅能免則免。(美聯社)

川普總統接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他寧可不必對中國使用關稅，此話暗示全球兩大經濟體之間或許能夠避免貿易戰加劇。

他說：「我們對中國有一個非常大的權力，那就是關稅，而他們不希望我們動用，而我也寧願不必用到。不過，這是一個對中國極具威力的權力。」

福斯播出川普訪談後，人民幣在岸和離岸市場延續漲勢。離岸人民幣兌美元匯率升值0.3%，而在岸人民幣則升值0.2%。

在訪談中，川普再度讚賞中國和領導人習近平，說習近平「就像我朋友」，並表示最近與他的通話「進行得很順利」。川普說：「這是一場很好也友好的對話。」

他說：「在新冠肺炎疫情之前，我與他的關係非常好。他們是一個非常有抱負的國家，而他是一位非常有抱負的領袖。」

川普上任第二天曾揚言，如果中國繼續讓芬太尼「湧入」美國，他將自2月1日起對中國商品加徵10%的關稅。在競選期間，川普還揚言對中國商品課徵高達60%的關稅，經濟學家指出，如此可能對依賴出口的中國經濟造成毀滅性影響。

他也重申，若俄羅斯不結束烏克蘭戰爭，他將對俄羅斯施加「大規模」關稅並實施「重大」制裁。

川普 關稅 俄羅斯

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