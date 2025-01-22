「川上拜下」川普帶回單邊主義 美聯社：提供中國外交機會

美國新任國務卿魯比歐（右2）21日在華府與日本外相岩屋毅（左1）、印度外長蘇杰生（左2）和澳洲外長黃英賢（右1）合影。（美聯社）

美聯社22日報導，美國總統川普 將他的單邊主義路線帶回白宮 ，中國與日本、印度等拜登 前朝拉攏的美國盟友關係正開始改善。白宮20日「川上拜下」，對中國可能是個機會。

拜登與「理念相近國家」建立夥伴關係，抗衡北京與日俱增影響力，一直引發中國批評。過去拜登活化美日印澳四方安全對話（Quad），如今中國與日印澳乃至英國的關係正在改善，拜登政績的續航力啟人疑竇。川普上次執政時，毫不猶疑挑戰傳統美國夥伴。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，川普可能疏離美國盟友，讓這些盟友更關注中國的角色，這實際上也已提供中國外交的機會，「我認為我們應把握此機會」。

但白宮國安會發言人休斯說，川普曾號召世界對中國採取更競爭性姿態；川普認同日本在他第一任期提出的自由開放印太戰略，也支持從美國及其許多夥伴國家電信網排除中企。新任國務卿魯比歐21日也在華府會晤日印澳外長，暗示與Quad國家交往、制衡中國影響力仍是川普要務。

中國想與美國盟友「補破網」也有其侷限。北京與英、日重新交好尚在初步階段，彼此仍存在重要分歧，可能限制或阻撓該進程。印度去年10月就中印邊境爭端和中國「翻頁」，但仍抗議北京在雙方都聲索主權的地區新設兩個縣。

不過英日澳新領袖都已展現與中國關係增溫的心願，中國也善意回應，部分因為中方希望有外國投資來振興其經濟。若川普落實其加徵關稅威脅，中國經濟可能受挫。吳心伯說，在中國眼中，改善與美國盟友的關係並增加經濟合作，將抵銷中美經濟關係震盪。

川普的言論則讓美國盟友擔憂，包括威脅兼併北約盟國丹麥的自治領地格陵蘭，還稱有意讓加拿大成為美國一州。華府智庫美國企業研究所資深研究員白蘭斯說，部分北京高階策士可能引頸企盼川普對美國盟友造成的損害，也巴望這給北京機會來提振與日本、歐洲先進民主國家的關係。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，川普的措辭及其幕僚馬斯克對英國、德國政局的干涉，勢必產生漣漪效應；各國起碼都想保持選項開放，「即使川普當政，中國也不太可能是比美國更好的選擇，但尋求某種抗衡很重要」。

中國並非和所有美國盟友都關係改善，菲律賓總統馬可仕就強硬反抗中國在南海主權爭端日益專斷的立場。工黨籍英國首相施凱爾去年7月執政後，則尋求和北京重建連結。

許多歐洲領袖可能不樂見川普的「美國優先」，但英國倫敦大學亞非學院中國研究所主任曾銳生說，「他們（歐洲國家）全都將因此向北京磕頭、以換取更多貿易的想法，是一些我們中國朋友的一廂情願」。