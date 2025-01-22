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熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

指中查緝芬太尼不力 川普考慮對中徵10%關稅 2/1起實施

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統就任第二天，21日在白宮宣布針對查緝毒品芬太尼不力，決定對中國來美商品徵收10%關稅，同時對加拿大、墨西哥徵收25%關稅。(美聯社)
川普總統就任第二天，21日在白宮宣布針對查緝毒品芬太尼不力，決定對中國來美商品徵收10%關稅，同時對加拿大、墨西哥徵收25%關稅。(美聯社)

川普總統21日晚間表示，團隊正討論對所有中國進口商品全面課徵10%關稅，可能從2月1日起實施。

根CNBC、CNN報導，川普21日晚間在白宮告訴記者：「基於他們將芬太尼(fentanyl)送至墨西哥及加拿大，我們正在討論對中國課徵10%關稅。我們討論的可能日期是2月1日。」

川普21日重申，在他的第一任期內，與習近平達成一項協議，中國同意對被抓獲向美國走私毒品的毒販判處死刑；但川普表示拜登未能落實這項協議。

川普21日沒有明確要求中國處決被定罪的毒販作為避免關稅的條件。

川普說說，他前幾天也和中國國家主席習近平交談，「我們不想要那垃圾(crap)出現在我們國家，我們必須阻止它。」川普在競選期間曾放話對中國商品課徵高達60%關稅，他當選後又改口，稱上任後將對中國商品課徵10%關稅。

針對加拿大和墨西哥，川普表示，他預期從2月1日起，對所有加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，加拿大聲言已準備好採取對等報復行動。

川普20日就職當天晚上，在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政令時，回答記者提問說，「我們考慮對墨西哥及加拿大徵收25%關稅，我認為是在2月1日」。

不過徵收關稅的時間仍存在變數，因為川普簽署的行政命令，要求商務部長在4月1日前提交一份協調報告。

對於川普在競選期間威脅要對中國進口商品徵收高達60%關稅，至今未有動作或時間表，有分析認為他上星期就職前與中國國家主席習近平通電話後，計畫似有改變。川普在總統辦公室向記者說，「將與習主席舉行會談並通話」。

儘管加徵關稅是由美國進口商支付，並會轉嫁給消費者，但川普在就職演說中承諾對進口產品徵收關稅，並稱外國將支付貿易罰款。

他在簽署其中一項行政命令時更認定，關稅將「讓我們變得非常富有」。他這個行政命令是要求聯邦機構研究貿易政策，並就財政部及商務部如何建立「對外稅收局」，徵收與貿易相關關稅及稅款提出建議。

川普目前有關貿易政策的行動，顯然是認為透過行政手段可以抑制通膨，徵收關稅可增強經濟，但目前難以斷定是否成功。

加拿大及墨西哥是美國最主要的貿易夥伴，加徵關稅可能引發兩國與美國貿易戰，破壞2020年生效的「美國-墨西哥-加拿大協定」，並為美國消費者帶來成本上升的壓力。

對於川普未有如威脅那樣在上任首天即加徵關稅，加方表示欣慰的同時也做好報復應對。

外長喬美蘭(Mélanie Joly)說會「繼續全力阻止加徵關稅」，但也「努力做好準備採取報復措施」。即將下台的總理杜魯多也發表類似言論。

財政部長勒布朗(Dominic LeBlanc) 認為，川普的行動難以預測，說「加國已做好準備應對任何情況」，又指從美國的生活成本、就業及供應鏈的安全角度來看，美國徵收關稅將是個錯誤。安大略省省長福特(Doug Ford)則控川普「對加拿大發動經濟戰爭，我們將動用所有方法來捍衛我們的經濟」。

美國海關近年來查緝來自中國的毒品芬太尼原料，數量驚人。這成為美中關係的新摩擦熱點...
美國海關近年來查緝來自中國的毒品芬太尼原料，數量驚人。這成為美中關係的新摩擦熱點。(路透)

關稅 川普 加拿大

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