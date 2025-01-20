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回顧任內 蘇利文：拜登政府「格柵式」策略抗中國

編譯潘勛／綜合報導
白宮國家安全顧問蘇利文在卸任前夕，回顧這四年來拜登的對中政策。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文在卸任前夕，回顧這四年來拜登的對中政策。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)最近接受紐約時報專訪，回顧這四年對中政策，認為新冠疫情爆發、影響供應鏈，改變拜登政府戰略最大；中國是唯一有意圖和能力取代美國的國家，因此拜登政府由科技競爭、與盟國合作管制先進半導體出口等方面，制定捍衛美國權力的各項政策。

蘇利文談到川普第一次當總統時，採取軸輻式、純靠雙邊結盟策略，來應付中國挑戰；拜登政府改變這種策略，創造出「格柵式」的架構，與印太地區有意國家合作，創造整個對中國管制半導體科技出口的體制。

第二件事在新冠疫情暴露美國更廣供應鏈面的挑戰，非常刻骨銘心、了解更多；川普第一個政府整個2020年用在應付疫情，因此留給2021上任拜登政府的工作，是幾乎是由零做起，展開關鍵的供應鏈戰略，既適用於國防基礎工業，還要考量到關鍵礦物、半導體、電動車、電池之類。

就協調盟國對抗中國方面，拜登政府建立兩個「大帳篷桿」政策，既投資國內，依美、中工業創新及工業產能的相對軌跡，改變態勢，又投資在對外結盟、合夥，把對中戰略放寬到區域及全球戰略。

拜登政府也察覺到有必要邀集歐洲對付中國，有如改變大船航向。

蘇利文指出，拜登政府估算出，中國無法取得高端設備，意味中方要自製最先進半導體，就會遇到天花板；此外中國無法取得各式各樣的繪圖處理器(GPU)，就限制中國發展人工智慧(AI)的能耐，美國雙管齊下，做得很好。

蘇利文說，反對出口管制的人士有兩種論調，首先是難以執行，另一是拜登政府政策會逼使中國加速創新；但他對此的答案相當直接，批評方把長期沿革搞錯了。美國的半導體出口管制，是因應中國露骨、由體制言明的政策，說他們要自主創新整個半導體製造產能。

蘇利文表示，美中科技競爭的第一等級，與中方關係較小，而較在乎美國未來是否仍是先驅AI基礎設施的打造地，抑或先驅AI基礎設施會外包？美國必須確保擁有足夠的AI電腦產能。第二等級是政府對政府協定，設下有效的安全防護及透明性，不讓它們進入中國科技軌道；他相信，美方使用諒解備忘錄等，與阿拉伯聯合大公國(U.A.E)等國建立永續模式，讓美方建立強大科技結盟，取得經濟與戰略優勢。

拜登 蘇利文 AI

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