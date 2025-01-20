就職典禮前一天 范斯會晤韓正 美中踏出友好第1步

副總統當選人范斯(右)在就職日前夕，會見中國祝賀團，與中國國家副主席韓正握手。(TrumnpVance transition team)

美國副總統當選人范斯 (JD Vance)在就職典禮前一天，在華府會見中國國家副主席韓正 率領的祝賀團，為未來的美中關係踏出友好的第一步。

據路透報導，范斯19日會見中國國家副主席韓正，隨後川普 -范斯過渡團隊透過聲明證實，范斯與韓正針對美中兩國一系列議題，包括芬太尼、貿易平衡與區域穩定等交換意見。

報導指出，川普2024大選勝選後，隨即邀請中國國家主席習近平出席就職典禮，不過習近平不克親自赴美，但仍指派特別代表、也就是國家副主席韓正出席，展現對川普二度入主白宮的善意，尤其日前美中兩國領導人已經通過電話，因此范斯與韓正的會面早在外界意料中。

根據報導，川普與習近平在17日通話時，針對TikTok、美中貿易以及台海問題等各項爭議，廣泛交換意見，也是川普去年11月勝選以來，雙方首次通話。

中國外交部日前再度重申對美中關係的立場，「中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。我們願同美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道」。

華爾街日報18日率先披露，川普曾私下向幕僚透露，希望上任後能夠訪問中國，如果順利成行，將是川普以美國總統身分第二度訪華，過去川普首次任內，也就是2017年安排出訪亞洲各國之際，特別安排前往北京訪問、拜會習近平。