就職前「川習熱線」習近平有這層考量 專家籲台灣：別夜郎自大

美國準總統川普即將就職，中國近期動作頻頻，除川習通話外，國務院總理李強也邀請日本首相石破茂訪中，以及對台開放閩滬團客等。學者表示，從這三個角度來看，北京修訂部分對外政策，緩和西方對中共的圍堵，畢竟中共目前的經濟比較不理想。（路透資料照）

美國準總統川普 即將就職，中國近期動作頻頻，除川習通話外，國務院總理李強也邀請日本 首相石破茂訪中，以及對台開放閩滬團客等。學者表示，從這三個角度來看，北京修訂部分對外政策，緩和西方對中共 的圍堵，畢竟中共目前的經濟比較不理想。

國防安全研究院戰略學者蘇紫雲表示，北京正在微調對外政策，首先在川習的通話裡面的幾個議題，包括毒品芬太尼、雙邊貿易逆差及台海問題。第二就是川普希望邀請中央政治局常委蔡奇，可是中共派遣的是國家副主席韓正，雙方的確有意對話，但北京比較謹慎，如果習近平出席，川普突然脫稿演出，習近平恐難以接受，所以韓正就變成緩衝的人選。

蘇紫雲指出，中國邀請石破茂訪問，就是北京也想修訂對日政策，因為在2023年，美國總統拜登把美日韓高峰會組起來，隨著現在南韓政局變動、日本改選，北京也調整政策，希望弱化美日韓在東北亞的聯盟。另外，考量到川普會請日韓提高駐軍費，北京就能趁虛介入。

對於中國開放福建、上海團赴台，蘇紫雲表示，這是一個軟性政策，搭配既有的戰機擾台，也就是軟硬兼施。他說，從這三個角度來看，北京部分修訂它的對外的政策，就是緩和西方世界對中共的圍堵，畢竟中國目前經濟的情況可能比較不理想。

至於台灣要如何因應美中關係的新局，蘇紫雲認為是穩定兩岸關係，但這並不是討好美國或寄望中共，而是先把國防實力整備好，因為有實力才有和平，也才有更好的對話機會；再者，台灣的地緣戰略是非常重要，全球有26%的航運經過台灣周邊，其中包括日本9成2、南韓6成5的能源船，這種情況之下，台灣不用夜郎自大，但也不用妄自菲薄，只要強化國防實力、平衡台美貿易逆差、對中共秉持不挑釁，這就是對台最好的策略。