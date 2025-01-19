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新聞透視╱台灣要當筆尖的棋子 還是分散風險?

記者 陳言喬

候任總統川普20日就職，從去年11月當選起，川普及他的團隊已勾勒出他重新掌權後的世界面貌，全球各國無不嚴陣以待他會出什麼招數，曾被他稱為「筆尖」的台灣尤其緊張。

台灣的緊張首先就出現在川普的就職典禮，因為場地限制，台灣代表團無法進入，也印證在國際政治現實考量下，誰上桌誰下桌一目了然。

台灣的第二個緊張來自17日川普與習近平的那通電話。習近平告訴川普：「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。習近平的用意很清楚，期望中美關係在川普這位新總統上任後有一個好的開始，但中美關係要改善，最大的變數與關鍵就是台灣問題。

川普隨後在自家社群媒體發文：「這次通話對中美兩國來說都是非常好的。我期望我們能共同解決許多問題，並立即開始著手。習主席和我將竭盡全力讓世界更加和平與安全！」

北京官媒新華社的通稿裡還提到，兩人還同意建立戰略溝通渠道(中美之間高層次的對話溝通)；川普表示很珍視同習主席的偉大關係，並期待盡快同習主席見面。

川普曾經多次表態：美中聯手可以解決世界上所有問題，儘管兩國有各自不同的利益，難有共同互信。但是當美國有更高的戰略利益和目標時，台灣這顆棋子恐被隨意擺布，看到川習的電話內容，台灣能不警惕？

美國的盟友對川普的回鍋無不驚恐萬分，被習近平稱「太天真」的杜魯多無法應對川普的關稅挑戰即將下台；澳洲早已先一步與中國改善關係；美國的鐵桿英國接連派出外交大臣、財政大臣訪中，稱要發展「連貫、持久、相互尊重」的英中關係。日本首相石破茂開始調整「親美遠中」政策，並稱要盡快訪中；親美的南韓尹錫悅被彈劾，讓南韓認識與中國的關係變得更重要，中韓兩國外長日前通話穩定雙方關係。

台灣早前也面臨美國的「威脅」：台積電要變美積電，不然就炸毀；台灣的國防預算要增加到5%以上，還須購買美國更多武器以自保。

全球都將面對川普2.0新變局，當各國多少都採取了若干措施分散風險時，台灣的應對措施在哪？台灣還要跟著美國一路走到底？適逢中方宣布開放上海與福建居民赴台團隊遊，這難道不是一個應對變局、改善兩岸關係的契機？

川普 習近平 南韓

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