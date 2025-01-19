美學者研判：川習上半年可能碰面 鞏固中美關係

學者預料，美國總統當選人川普就任後，可能與中國國家主席習近平盡快舉行面對面會談。圖為兩人於2017年G20高峰會場邊會晤。(美聯社)

候任總統川普 邀請中國領導人習近平 出席就職典禮，習近平派出中國國家副主席韓正 擔任特使，「美國之音」18日引述前白宮中國事務高階顧問韋德寧(Dennis Wilder)的話報導，習近平可能等不到今年底，今年上半年就要跟川普面對面會談，「我認為二人都渴望再次見面」。

韋德寧還說，韓正這次出訪華府，也是北京爭取與川普新政府成員密切互動的機會。韋德寧認為，習近平17日在通話中肯定提出請川普與他派的代表(韓正)會面，並可能說希望他的代表與(川普)新內閣的成員會面，「因此我預料韓正(此行)將進行一連串會晤」。中國學者則指出，這次通話要為未來一段時間的中美關係定調，對今後一段時期的中美關係非常重要。

華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員范麗莎認為，川普會將中國置於美國外交政策的首要位置。川普就任初期先給予北京機會；若習近平讓他失望，川普可能在今年底祭出一系列強硬措施。包括取消最惠國待遇，阻止與解放軍有淵源的中國公民在美學習或從事敏感科技工作，批准對台大型軍購，在印太地區部署美國海岸防衛隊等。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也說，美國向來有以執政百日表現來觀察新政府施政風格或效能的傳統。如果川普執政百日的政策奏效，很可能延續下去；反之，則調整政策。

由於預期川普會在限制中國接觸高科技產品、台海、南海、芬太尼甚至新冠病毒起源等議題，採取更強硬立場，加上川普團隊對前述的議題各有立場，決策權仍然在川普手中，「能和川普本人溝通很重要」。