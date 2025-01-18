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川普、習近平通話 學者：突顯川普直球談判風格

中央社／台北18日電
圖為美國候任總統川普（左）與中國國家主席習近平2017年在德國漢堡參加G20峰會。（路透資料照片）
圖為美國候任總統川普（左）與中國國家主席習近平2017年在德國漢堡參加G20峰會。（路透資料照片）

美國候任總統川普就職前與中國領導人習近平通話。學者表示，川習通話較預期來得早，突顯川普直球談判風格、中美關係被列為首要事項，推估川習後續通話、會晤頻率將增多。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中18日表示，川普（Donald Trump）不排斥與美國頭號競爭對手或是難纏對象一對一互動、會晤，例如北韓領導人金正恩，對於川普來說，直接見面或接觸是實現協商目標的突破性動能。

「這通電話比我預想的來得早」，李大中認為，這也恰好反映川普慣於直接出擊互動的風格，儘管目前川普團隊任命官員不乏對中強硬派，不過仍然保留美中談判空間；推估川普就職後與習近平通話、會晤機率將增、頻率拉高。

李大中指出，川普就職後，不排除將有美中元首會晤，上一次美國元首踏上中國土地進行國是訪問時間點落在2017年11月，也就是在川普第一任期內，拜登（Joe Biden）任期內沒有發生；在拜登之前，過去美中領導人訪問沒有那麼地罕見、困難。

「川普有他自己設定的重要目標」，李大中強調，所有的動作是為了目標，對於川普來說，首要目標是改變美中貿易失衡「不公平」狀況；川習通話代表美中在劍拔弩張氛圍中，溝通沒有中斷，對於北京來說，審慎觀望動態，也不會因為一通電話有過度浪漫期待。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社指出，美中對外發布通話內容不太一樣，川普社群發文提到雙方談了貿易平衡、芬太尼、TikTok等問題，未提到台灣相關討論；新華社報導將習近平提到台灣問題放在文前段落，美中在這起通話各取所需、各有重點、各自詮釋。

王宏仁提到，這通電話是習近平「應約」通話，顯示川普為通話發起方，這部分確實有些讓人意外，本來預期俄烏戰爭是川普政府優先處理事項，推估會先與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，這也反映美中貿易問題是川普亟欲處理最重要問題。

王宏仁認為，從美中各自對外發布訊息來看，雙方有個良好的對話，不過這起通話不等於川普會放軟姿態應對美中貿易問題，推估川普在就職典禮結束後，將會立刻出手談判美中貿易問題，不排除有美中領導人親自會晤討論的可能性。

「台灣必須做好時時掌握資訊的準備」，王宏仁表示，從這次川習通話可發現，川普直接地、主動地與習近平通電話，官僚系統不再是被絕對仰賴的管道；台灣過去對美關係的聯繫恐也得要有些調整，必須要有可與川普團隊直接溝通的窗口。

川習17日通話。川普在其社群貼文表示，這次通話對於中美來說非常好，期待一起解決許多問題，雙方討論了貿易平衡、芬太尼、TikTok等問題。

新華社17日報導提到，習近平應約與川普通電話，習近平表示，做為兩個國情不同大國，中美難免有分歧，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題辦法，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。

川普 習近平 拜登

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