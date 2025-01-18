川普與習近平熱線 分析：美中展示迫切溝通意願

圖為2017年中國國家主席習近平（左）會晤時任美國總統川普。（路透資料照片）

總統當選人川普 與中國國家主席習近平 通電話。美國之音報導，分析認為，美中兩國都有迫切溝通的意願，川普與習近平可能很快會把兩人時隔6年後的再次面對面會談提上日程。

美國之音報導，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員明克勝（Carl Minzner）在一篇短文指出，與八年前川普首次入主白宮時相比，川普與習近平的這次通話展現兩人對改善個人關係的意願。

華府的智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）通過電子郵件回覆表示，中美領導人之間的溝通對於管理中美之間日益激烈的競爭至關重要，因此川普和習近平之間的這次通話是一個好的開端。她同時也強調，「還有許多有爭議的問題需要管理」。

報導指出，分析預期，川普與習近平將很快擇機進行面對面會晤。今年11月在南非舉行的二十國集團（G20）領導人峰會和南韓慶州舉行的APEC領導人峰會都可能成為川普第二任期內與習近平面對面會晤的契機，不過專家認為，「川習會」很可能會在近期登場。

曾在白宮擔任中國事務高階顧問的韋德寧（Dennis Wilder）指出，習近平可能等不到今年年底，今年上半年可能就要與川普會晤。

韋德寧表示，「我認為兩人都渴望再次見面。他們之前在海湖莊園和北京見面時似乎就產生了某種默契。因此我預測，今年上半年的某個時候，兩人會舉行某種形式的面對面會談」。

中國外交部發言人17日宣布，應美方邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正 將赴華盛頓出席於20日舉行的新任總統川普的就職典禮。

報導表示，分析指出，美國總統邀請外國領導人參加其就職典禮極不尋常。然而，韓正是否能成為替北京改善中美關係的先行兵，外界也有不同解讀。

韋德寧認為，韓正這次出訪華盛頓，也是北京爭取與川普的新政府內閣進行密切互動的機會。

他說，「我認為習近平在通話中肯定提出了要求川普與他的代表會面，並可能表示，他希望他的代表與（川普）新內閣的成員會面。因此，我預計韓正將進行一系列會晤」。

不過，也有中國問題專家指出，韓正雖為中國國家副主席，這一職位只具象徵性意義，此次在與美方溝通時發揮實質作用的空間有限。

「北京之春」雜誌榮譽主編胡平表示，韓正可能會與美方初步溝通未來「川習會」的時間安排，「這個訊息很重要，但這個訊息誰都可以傳達，不是那麼要緊」。

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