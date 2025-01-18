我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

籲川普續挺台 潘斯會賴清德：美國絕不會放棄台灣

記者周佑政、李人岳、編譯徐榆涵／綜合報導
美國前副總統潘斯(左)訪台，會見中華民國總統賴清德(中)。(取自中華民國總統府Flicker)
美國前副總統潘斯(左)訪台，會見中華民國總統賴清德(中)。(取自中華民國總統府Flicker)

美國前副總統潘斯(Mike Pence)訪問台灣，17日會見中華民國總統賴清德。潘斯表示，對於中國在台海及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民深切關注。他強調，美國對台灣支持堅定不移，他向台灣人民保證，美國絕不會放棄台灣。

國會山莊報(The Hill)引述消息來源報導，潘斯才剛在香港參加商界領袖舉行的論壇，並且在社群媒體分享相關行程。一名知情人士指出，潘斯決定增加台北行是為了「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣的盟友，不允許香港發生的事情在台灣重演。

潘斯抵台後，先在台北語文學院舉辦的論壇發表演說。他表示，作為美國前副總統，要重申美國對台灣支持堅定不移。如今中國領導人公開表達其併吞台灣的意圖，美國比以往任何時候都需要堅定地支持台灣。他也呼籲川普繼續支持台灣，以應對中國吞併的威脅，更警告一旦美國削減對台支持，可能在亞太地區引發核武軍備競賽。

潘斯是美國候任總統川普上一任期的副總統，他表示，支持台灣一直是美國印太戰略基石，雖然他不再代表美國政府，但深知美國人民珍視與台灣人民關係，美國絕不會放棄台灣。

賴清德17日下午在總統府會見潘斯伉儷時說，潘斯也非常關注台灣遭到軍事威脅及外交孤立，多次在國際場合為台灣發聲，以具體行動力挺台灣的國際參與。

潘斯則表示，台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。

外交部表示，潘斯本次是應民間單位邀請訪台，屬於私人性質，且是其亞太行程之一。

賴清德 香港 川普

上一則

兩人關係已修補？ 紐時：潘斯打算出席川普就職典禮

下一則

美認定中不公平補貼造船業「壓低成本」 為加關稅鋪路

延伸閱讀

加拿大外長：若川普調高關稅 將以最大力道施壓

加拿大外長：若川普調高關稅 將以最大力道施壓
習近平通話川普 學者：為未來一段時間美中關係定調

習近平通話川普 學者：為未來一段時間美中關係定調
將總統權力發揮到極致 川普上任首日要公布逾百行政令

將總統權力發揮到極致 川普上任首日要公布逾百行政令
川普就職典禮移國會大廳 「這裡」開放民眾入場

川普就職典禮移國會大廳 「這裡」開放民眾入場

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題