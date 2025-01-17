我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

編譯梁采蘩／即時報導
隨著19日禁令大限逼近，美國「TikTok難民」開始湧入另一個中國社群媒體小紅書。（路透）
隨著19日禁令大限逼近，美國「TikTok難民」開始湧入另一個中國社群媒體小紅書。（路透）

隨著19日禁令大限逼近，美國「TikTok難民」開始湧入另一個中國社群媒體小紅書（國際版為RedNote）。美國有線電視新聞網（CNN）報導，小紅書最近開出令人驚訝的新職缺：英語內容審查員，以因應愈來愈多海外用戶註冊，希望滿足中國嚴格的內容審查標準的同時，也為那些不懂中文的新用戶提供良好的使用體驗。

美國藝術家羅伯茨（Heather Roberts）擁有超過3萬2000名TikTok粉絲，在小紅書開設新帳號。她表示喜歡這個中國應用程式，因為「每個人都對我們非常友好，非常親切」。她告訴CNN：「我們發現中國人與我們沒那麼不同。這真的讓我們團結在一起，是件美好的事。」

但CNN指出，對於愈來愈多的美國用戶來說，這段蜜月期很快就結束。僅僅在使用小紅書的頭幾天，一些用戶就開始對審查規則表達不滿，這些規則遠超出他們習慣的範圍。

不只是暴力內容、仇恨言論或色情遭禁止，中國的網路更以審查不斷擴大的敏感詞清單而聞名，無論這些詞是出於政治還是其他原因而被列入。

雖然審查規則由中國當局制定，但執行通常交由各平台負責。這些平台往往聘用大量的審查團隊，負責刪除違反規定的內容。由於不遵守規定可能招致罰款、停止營運，甚至被勒令關閉，所以這些平台被迫嚴格執行審查。

一位自稱「非二元性別」的美國用戶，14日發布一則詢問該平台是否歡迎同志的貼文。該用戶向CNN表示，貼文在數小時內就被刪除。隔天，這些用戶再發一篇新貼文，表示將因這項決定而退出該平台，但隨即遭遇恐同言論攻擊，指責他們試圖將自己的文化價值強加於他人。

另外一位男性用戶則抱怨他上半身的照片被禁，質問「為何不能發布我的健身和腹肌照片？」並補充說，他「在TikTok和Instagram從未遇過這樣的問題」。一名中國用戶建議他遮住乳頭，因為中國社群媒體平台普遍對裸露乳頭有一定限制，特別是在具有性暗示的情況下。

用戶也提到，有關日本動畫「我的英雄學院」貼文被平台移除。該動畫自2018年起在中國被禁，原因是其中涉及日本戰爭歷史的爭議性內容。

當被問及中國是否會加強審查海外使用者上傳的內容時，北京外交部一位發言人表示，使用社群媒體「是一種個人選擇」。

小紅書 社群媒體 TikTok

上一則

川普外交怪招連發 其實劍指中國？

下一則

華府智庫：川普對中立場模糊 恐升高印太衝突風險

延伸閱讀

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
TikTok禁令逼近 美國用戶陷混亂、絕望 重點脈絡一次看

TikTok禁令逼近 美國用戶陷混亂、絕望 重點脈絡一次看
起死回生?川普上任後可望解除TikTok禁令

起死回生?川普上任後可望解除TikTok禁令
美網友湧入小紅書 平台「早C晚A」遇巨大內容審核壓力

美網友湧入小紅書 平台「早C晚A」遇巨大內容審核壓力

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響