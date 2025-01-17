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川普外交怪招連發 其實劍指中國？

華盛頓記者 陳熙文
川普的個性不按牌理出牌。(美聯社)
川普的個性不按牌理出牌。(美聯社)

美國總統當選人川普尚未就職上台，其外交點子便已讓人眼花撩亂，無論是揚言將加拿大納為美國第51州、重掌巴拿馬運河，還是提議買下格陵蘭，都充分顯示川普不按牌理出牌的個性。

然而，川普的想法也並非全然無厘頭式的突發奇想。以買下格陵蘭為例，美國前總統杜魯門就曾提議購買格陵蘭島，以強化美國在冷戰時期的優勢。

如今，川普再度提議，一方面是延續他過去的想法，另一方面，無疑也是希望擴大美國對北極海，乃至於對GIUK缺口的掌控，不但可以防堵俄羅斯的軍事活動，同時也增加美國對北極航道的影響力。

只不過大家心照不宣的國際戰略，川普卻堂而皇之地昭告天下，展現出川普的狂傲，同時也讓各方摸不著頭腦，令人想起金庸筆下的聖火令功夫，怪是怪到了極點，絕對是旁門左道，卻又讓人招架不住。

如同川普對台的兩手策略，儘管選前不斷質疑台灣，從晶片到國防支出，川普都表達出對台灣的不滿，但選後又聚集一批對中鷹派的外交國防團隊。

又或是，川普選前揚言要對中國產品加重關稅，選後又擺出另外一副態度，不但對中國頻頻釋出善意，還主動邀請中國國家主席習近平出席他的就職典禮。

有學者認為，川普早已將自己的不確定性「武器化」，讓對手看不懂他的真正意圖，便是川普最大的武器之一。

然而，川普愛打模糊仗，模糊的態度終究只能是拖延戰術，更可能事與願違，讓盟友失去信心，川普最後仍必須在外交政策上表達出明確立場，否則模糊仗打久了，只會被看作猶豫不決、決策反覆，讓敵人看破手腳。

川普 格陵蘭 巴拿馬運河

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