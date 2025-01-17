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拜登政府不會實施 白宮：TikTok禁令 留給川普政府處理

編譯陳韻涵、盧思綸／綜合報導
美聯社報導，拜登政府不會強制實施TikTok禁令。（新華社）
美聯社報導，拜登政府不會強制實施TikTok禁令。（新華社）

中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」在美國面臨「不賣就禁」的法案19日即將生效，各方呼籲拜登政府維持TikTok在美國運作；美聯社16日引述未具名的白宮官員說，即將卸任的拜登政府不會強制實施TikTok禁令，將留待20日上任的川普政府處理。

此前國家廣播公司新聞網(NBC)引述三名知情人士說法報導，TikTok禁令若於19日生效，當局將探索如何讓TikTok在美國運作的方式。

匿名政府官員表示，「美國人不希望看到TikTok於19日突然被禁」，官員正在「探索(如何實施該法律的)諸多選項」。

另據兩位知情人士透露，負責此議題的白宮副幕僚長利德(Bruce Reed)接到許多人來電，呼籲拜登別讓禁令生效。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)16日呼籲政府推遲即將實施的禁令，讓TikTok有更多時間尋找美國買家。

舒默說：「我們並不反對TikTok，但我們反對一家與中國共產黨掛鉤的企業持有TikTok；遺憾的是，當今的TikTok存在太多不容忽視的安全風險。」

聯邦上訴法院去年底拒絕TikTok中國母公司「字節跳動」(ByteDance)暫緩執行禁令的要求，最高法院本月10日首次聽取兩造辯論；各方分析多位大法官的發言解讀，大法官可能傾向維持禁令，最快本周宣布裁決。

根據該法案，若TikTok出售進度「取得重大進展」，總統有權將限期延長90天；若拜登政府採取前述方案，代表TikTok被禁不會成為拜登任內最後一天的象徵，而是把問題推給20日即將就職的川普。

華盛頓郵報報導，川普正在考慮上任後透過行政命令，暫緩執行TikTok禁令60天至90天。

最高法院若未在19日前阻擋強制出售令，屆時在蘋果(Apple)或谷歌(Google)的應用程式商店將無法再下載TikTok，但在19日前下載TikTok的使用者暫時仍可繼續使用。

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