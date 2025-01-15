紐時專欄作家：川普喊奪格陵蘭 等於默許中國對台動武

知名作家佛里曼在「紐約時報」專欄指出，川普所稱不排除動武占領格陵蘭的談話，等於默許中國可以對台灣動武。(路透)

總統當選人川普 稱美國不排除動武占領格陵蘭 和巴拿馬運河 的談話，已成為談笑話題。知名作家佛里曼(Thomas Friedman)在「紐約時報」專欄指出，川普這番話等於默許中國可以對台灣動武。

佛里曼說，「如果美國總統可以隨意宣稱想要占領格陵蘭，甚至明確表示不排除動武，等於默許中國可以考慮對台灣動武。畢竟，台灣與中國之間有深厚情感、歷史、語言以及民族連結」。

佛里曼指出，川普如今言論簡直是魯莽愚蠢到匪夷所思。試想，當川普提名的駐北京大使裴度(David Perdue)到任後，因中國對台灣某些挑釁行為向中國外交部提出抗議時，中方會怎麼回應？

佛里曼揣測可能得到的回應是：「你們抗議我們兩岸統一的做法，但你們的總統還不是揚言不惜動用武力占領格陵蘭和巴拿馬運河？我們認為台灣是中國不可分割的一部分，你們即使不認同，但也在1972年的『上海公報』中承認了。而你們跟格陵蘭有什麼關係？就因為川普的兒子曾去那裡度過假？中國和俄羅斯可對格陵蘭有跟美國一樣的主張。」

他說，俄羅斯總統普亭也一定在思考同樣問題。美國憑什麼指責他入侵烏克蘭違反國際法和國際規範，川普卻可以隨意談論占領格陵蘭，甚至動武奪回巴拿馬運河？