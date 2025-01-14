彭博：中國正在考慮把TikTok賣給馬斯克

特斯拉執行長、X平台老闆馬斯克。(美聯社)

TikTok 面臨在1月19日前出售或被禁命運，知情人士透露，中國官員正在評估，如果TikTok未能迴避禁令，是否讓馬斯克 收購TikTok在美國的業務。

彭博資訊引述知情人士報導稱，北京官員強烈希望TikTok仍歸母公司字節跳動所有，但美國最高法院在10日的辯論中傾向維持禁令。知情人士表示，中國高階官員已經開始討論TikTok的應急計畫，這是北京與川普 政府合作的廣泛討論的一部分，其中之一涉及馬斯克。

知情人士稱，與馬斯克可能達成的高調協議，對中方具有一定吸引力，預計中國政府對TikTok最終是否出售擁有一定發言權。馬斯克花了超過2.5億元支持川普連任，已成為川普團隊重要一員，川普並希望馬斯克為提高聯邦政府效率方面發揮重要作用。

知情人士稱，在中國政府討論的情況之一是，由馬斯克的X(前Twitter)平台控制美國TikTok，並共同經營業務。

TikTok在美國擁有超過1.7億用戶，可以幫助X吸引廣告客戶。馬斯克還成立了一家獨立的人工智慧公司xAI，該公司可以從TikTok產生的大量數據中受益。

知情人士稱，中國官員尚未就如何推動這個構想達成任何最後共識，相關審議仍處於初步階段。目前尚不清楚字節跳動對中國政府的討論了解多少，也不清楚TikTok和馬斯克是否參與其中；甚至不清楚馬斯克、TikTok和字節跳動是否就任何可能的交易條款進行任何談判。

馬斯克和他的代表沒有回應彭博資訊的置評請求。馬斯克在去年4月曾發文表示，他認為TikTok應該繼續在美國使用。