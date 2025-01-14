拜登：中國經濟 永遠不會超越美國

拜登總統在國務院告別演講時說，中國永遠不會超越美國。圖為拜登(左)和中國國家主席去年11月在秘魯出席APEC峰會。(路透)

拜登 總統13日表示，美國在與中國的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置；拜登說，根據專家的最新預測，中國的經濟永遠不會超越美國。

拜登即將卸任總統，他13日於美國國務院發表談話，總結任內的外交成果；拜登說，美國過去四年在印太地區深化和創造新的夥伴關係來挑戰中國的挑釁行為，同時重新平衡地區的勢力。

拜登指出，美國成功打造出美日韓和美日菲的三邊夥伴關係，讓亞太盟友的關係更緊密，一起保護共同的安全和繁榮。

另外，拜登說，美國也促成美國、澳洲和英國建立三方安全夥伴關係(AUKUS)，並把四方安全對話(Quad)拉到新的高度，凝聚美國、日本、印度和澳洲。

拜登表示，經過四年執政，他可以說，在美中的長期競爭關係當中，美國正處在更好的戰略位置。

拜登說，當他上任時，許多專家相信或預測中國經濟勢必在2030年之後超越美國；「(但是)我們相信如果美國投資自己、保護美國勞工和技術，這樣的情況不會發生。」

拜登表示，根據專家的最新預測，中國的經濟永遠不會超越美國。

拜登說，他曾在重大的高峰會上與中國國家主席習近平一對一會面；拜登說，他們對彼此都非常的直接，拜登也向習近平言明，美國希望中國能遵守國際規範。

正因如此，拜登說，美國反對不公平的貿易，對中國傾銷受政府補助的產品時採取行動，以關稅反擊，鎖定汽車、鋼鐵和半導體業等。

拜登說，美國也執行出口管制，確保中國無法用先進技術和敏感資訊來攻擊美國；不過，拜登也表示，美國雖然與中國大力競爭，但也負責任地管理美中關係。

拜登也點名俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)，稱普亭入侵烏克蘭 時，以為俄國能夠在幾天內攻陷烏克蘭首都基輔(Kyiv)，但美國協助烏國對抗普亭；拜登說，戰爭過了快三年的時間，普亭的戰略目標一事無成，不但沒有征服烏克蘭、沒有破壞北約的團結，也未能大幅擴張領土。

拜登呼籲說，接下來要做的事情，就是不能袖手旁觀。