拜登卸任前管制晶片 中俄遭封殺、台灣不受限

拜登總統在卸任大動作宣布對晶片管制新規，但國安顧問蘇利文表示曾知會即將上任的川普團隊，未來可由川普政府決定是否更改。（美聯社）

拜登政府13日宣布，將對輝達(NVIDIA)及全球其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI ）晶片 ，實施全面性出口管制，新規不僅限於中國，還對約120個國家設定運算能力上限；但包括台日韓荷等18國的出口則獲得豁免，主要目的是為將先進的運算能力留在美國和其友好國家。

NVIDIA等半導體股股價13日早盤同步下挫。甲骨文等企業已警告，這項措施將是美國科技產業的一場災難。企業與一些重量級議員指出，這項管制實際上可能使客戶因為不能購買美國晶片，或相關的安全要求太過嚴苛，便轉向中國企業購買，包括華為。

拜登總統即將卸任，白宮 13日針對AI晶片頒布新規，目的除了管制全球晶片進出口，同時也希望將AI數據中心保留在美國或盟友境內；新規將有120天的時間供大眾提出意見，也給業界一年的時間做調整，以符合新的安全標準。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，川普政府未來將決定是否延續這項規定，並指出他們有諮詢過即將上任的政府團隊。

此項新規基本上規畫三級管制，第一級為不受限的國家，包括美國和18個盟友，如英國、荷蘭、加拿大、德國、日本、南韓和台灣等，得以自由進出口晶片。

名列第二級的國家，可取得的總晶片算力會遭限制，主要是東南亞和中東，包括新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等。這些國家將面臨新限制，以避免這些地區的AI晶片流入中俄。進出口晶片的數量受限，須與美國簽訂協定才能調整。

第三級管制的國家則包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22國，美國目前禁止對這些國家出口先進AI晶片。

此外，白宮資料也指出，購買電腦運算力相當於1700個高級圖形處理單元的晶片訂單無須獲得進口許可證，也不必計入國家晶片上限；白宮表示，企業若能達成特定條件，包括符合一定安全標準、總部位於美國盟友境內，或無風險的國家等，可取得不同程度的許可。

白宮表示，新規持續確保具風險的國家取得先進晶片，避免他們使用先進的AI系統，以及擁有訓練AI的電腦運算力，並在既有基礎之上保護美國國家安全。