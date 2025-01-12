最高院辯論 TikTok律師：若在美被禁 其他公司也可能遭殃

兩名TikTok支持者與短影音創作者，10日在最高法院外聲援TikTok。(美聯社)

TikTok 及其中國母公司「數字跳動」(ByteDance)律師10日在最高法院就TikTok在美國市場未來命運而舉行辯論 中表示，如果國會可對TikTok下達禁令，未來也可封殺其他公司。

代表TikTok內容創作者的律師費雪(Jeffrey Fisher)在最高院辯論中挑戰禁令，他強調國會通過的禁令僅僅針對TikTok，卻沒有包括拼多多海外分支Temu在內的主要中國網上電商。

另方面，國會共和黨 議員與川普出現分歧，讓問題變得更加複雜，考驗支持與同情TikTok的川普能否全面掌控堅決反對TikTok的共和黨內保守派。

美國一直有人擔心字節跳動公司受制中國政府，美國使用者的資料有可能被洩露給北京當局，從而對美國構成國家安全風險。拜登總統去年4月簽署一項國會支持的法案，要求字節跳動出售TikTok或以其他方式與之剝離，否則將於今年1月19日。川普宣誓就職前一天在全美對TikTok實施全面的封禁。

TikTok及字節跳動司不服禁令，一路告到最高法院，先要求推遲禁令實施，聲稱禁令違反了美國憲法第一修正案就反對政府限制言論自由所提供的保護。最高院大法官在10日就此聽取言辭辯論。根據報導，大法官在提問方式中顯示傾向支持TikTok禁令。

維護禁令如期實施的拜登政府代表律師在辯論表示，按計畫在1月19日生效非常關鍵，因為這樣可以迫使字節跳動公司對TikTok撤資，「外國敵手不會主動放棄對美國這一大眾通信頻道的掌控。」

許多共和黨議員表態支持如期實施法案；全國有22個州的共和黨籍州檢察長，也聯名向最高法院反對TikTok的上訴論據，要求大法官支持該法。

前國家安全和情報官員，目前在布朗大學任教網絡安全的埃德加(Timothy Edgar)形容，若考慮到TikTok在美國每月有多達1.7億的活躍用戶，那就是美國史上，由最高法院審理的最大一起言論自由案件。他說，如果最高法院支持該法案，美國乃至全世界的互聯網自由都將面臨嚴峻考驗，而Telegram將會是下一個。