抗議中國泳將禁藥案 美拒繳會費 WADA：美失去執委資格
路透報導，白宮全國毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy, ONDCP）8日表示，已經扣下對世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency, WADA）2024年的會費，要求該組織進行改革。WADA也證實，因為未收到美國2024年的會費，美國從今年1月1日起喪失該組織執委的資格。
白宮此舉，是為了抗議23名中國游泳選手在2021年東京奧運前並未通過藥檢，卻仍被WADA獲准參賽；中國泳隊最終在2021年東京奧運拿下三金、二銀、一銅的獎牌。中國方的說法是，該23名中國選手的藥檢呈現陽性是因為「食物汙染」，WADA也採信中國說法，因此放行。
這起案件引發全球軒然大波，美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency, USADA）指控WADA掩蓋真相。WADA重新調查後，仍於去年9月做出未處理不當的判斷。
白宮全國毒品管制政策局主任古普塔（Rahul Gupta）8日發表聲明說，他們「尚未決定是否要向WADA支付會費」。這項會費應該在2024年12月31日前付款。
古普塔聲明指出，全國毒品管制政策局正在評估所有選項，並在此同時，持續推動WADA採行常理性的改革以重建全球反禁藥體系的信任、並提供運動員他們對這個機構應得的充分信心。
美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）8日讚揚白宮全國毒品管制政策局的立場，表示這是「唯一正確的選擇」。
對此，WADA未直接回應美方，而是在9日發表聲明，稱根據「世界禁藥機構章程」第6.6條，未繳會費國家（地區）的代表沒有加入理事會或者執委會的資格，「因此，上一年未繳納會費的國家（地區）的代表將自動失去其理事會或者執委會席位」。也就是取消了未繳會費的美國執委資格，但截至截稿前，WADA官方網站執委會名單尚未更新，古普塔的名字仍在其中。
WADA表示，美國欠繳2024年會費362.5萬美元，而WADA在2025年總預算為5750萬美元。
美中對此事的爭端，可能為將於2034年在美國猶他州鹽湖城舉行的冬季奧運蒙上陰影。國際奧委會早前曾要求鹽湖城作為冬奧舉辦方，要「尊重WADA的最高權威」。
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