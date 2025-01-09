美遊說格陵蘭稀土商不要賣給中國 幕後似有候任商務部長身影

格陵蘭島蘊含豐富稀土資源。 (新華社資料照)

據路透社，格陵蘭 島最大稀土 礦開發商首席執行官告訴路透社，美國和丹麥官員去年遊說他們不要將其項目出售給與中國有聯繫的公司，他並補充說，當公司就開發島上關鍵礦產的資金選擇進行審查時，一直都跟華盛頓進行定期談判。

私人公司 Tanbreez Mining 執行長巴恩斯（ Greg Barnes） 表示，去年兩次視察格陵蘭島南部計畫的美國官員多次向這家資金短缺的公司傳達了一個訊息：不要將大筆礦藏出售給與北京有聯繫的買家。

根據該公司的自我描述，Tanbreez 是格陵蘭島南部一個獲得完全許可、具有全球重要意義的關鍵礦產開採項目，旨在釋放北美的稀土供應。而格雷格．巴恩斯是來自西澳大利亞珀斯的資深地質學家，他不僅是Tanbreez 的執行長，更是這家公司的創辦人兼首席地質學家

報導稱，這一舉動突顯了美國官員對丹麥領土的長期經濟興趣，早於美國當選總統川普 最近幾周表示考慮收購這片土地之前。

報導稱，巴恩斯最終將 Tanbreez 出售給了總部位於紐約的 Critical Metals作為將於今年稍後完成的複雜交易的一部分。 Tanbreez 的目標是最快到 2026 年每年開採50萬噸含有深紅色稀土的礦物「異性石」（eudialyte)。

Critical Metals 的第三大投資者是金融服務商建達公司（ Cantor Fitzgerald ），該公司由霍華德．盧特尼克 (Howard Lutnick) 領導，川普提名他擔任商務部長。Critical Metals 執行長托尼．塞奇（ Tony Sage）表示，他從未與盧特尼克見過面或交談過，但承認建達的投資對他的公司來說是積極的。

塞奇告訴路透社，「不向中國出售產品的壓力很大。」他表示，巴恩斯 接受了 Tanbreez500萬美元現金和價值 2.11 億美元的Critical Metals 股票，這遠低於中國公司的報價。

巴恩斯表示，中國和其他各方的報價並不相關，因為他們沒有明確說明如何付款。兩位高層都沒有透露他們會見了哪些美國官員，也沒有透露提出報價的中國公司的身份。

分析師表示，美國的利益似乎正在改變稀土項目的遊戲規則，而此前這些項目並不被視為具有吸引力的投資。報導稱，Tanbreez 出售給 Critical Metals 的交易表明，美國官員在格陵蘭島比在非洲取得了更大的成功，他們一直在非洲努力抵消中國對礦產豐富的中非銅礦帶的控制。

倫敦智庫極地研究與政策倡議負責人德韋恩·梅內塞斯表示：「雖然格陵蘭島不出售，但它是開放的。」「它將歡迎美國更多的投資」。

路透社並報導格陵蘭稀土項目還有一家競爭對手是Energy Transition Minerals ， 這家公司的最大股東是中國的盛和資源公司，但這家稀工公司在曠日持久的法律糾紛中陷入停滯。

報導稱，Critical Metals去年向美國國防部申請了開發稀土加工廠的資金，但審查過程在川普1月20日上任前陷入停滯。塞奇表示，他預計川普就職後將恢復談判，川普的過渡團隊已經與他聯繫。「我們已經在與美國討論向美國出售（稀土）並在美國建造加工廠」，他說。

報導稱，Tanbreez 礦床含有約 30% 的重稀土，廣泛用於國防應用。該礦區還含有鎵，中國去年對其實施了出口限制。Critical Metals 已與國防承包商洛克希德馬丁公司舉行供應談判，並即將與美國航太和國防公司RTX 及波音進行會談。

洛克希德表示，它們不斷評估稀土供應鏈，以確保獲得關鍵材料。 RTX 和波音沒有回應置評請求。

GreenRoc礦業公司執行長 Stefan Bernstein告訴路透社，該公司已申請開發格陵蘭石墨計畫的開採許可證，並在過去一年與美國官員進行了融資談判。另Neo Performance Materials和英美資源集團也在島上探索。