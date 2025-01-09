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第1級風險 「台海危機」連8年霸榜

編譯中心／綜合報導
美國智庫最新衝突風險評估年度報告，連續第八年將台海危機列為第一級風險。(新華社)
美國智庫最新衝突風險評估年度報告，連續第八年將台海危機列為第一級風險。(新華社)

美國智庫「外交關係協會」7日公布衝突風險評估年度報告，連續第八年將「台海危機」列為第一級風險，但發生的可能性並非最高等，而是中等，惟對美國利益的影響則是最高等。

中央社報導，外交關係協會(Council on Foreign Relations)的預防行動中心(Center for Preventive Action)就30個潛在衝突事件，分析今年發生的可能性與對美國利益的影響，調查分送1萬5000名政府官員與外交政策學者專家，有680人回覆。

這份「預防優先次序調查」(Preventive Priorities Survey)報告在去年11月進行，針對衝突在今年發生的可能性，及對美國利益的影響進行調查，結果顯示，有八個事件被歸類為第一級風險。

第一級風險包括台海危機。報告指出，中國對台灣加強軍事和經濟施壓，導致嚴重的兩岸危機，可能會使美國及該區域的其他國家捲入衝突。

中國在南海的侵略行為，尤其是對菲律賓的挑釁，恐導致中國、美國及美國盟友的對抗升級，與台海危機同樣是可能性中等、對美國利益影響高的第一級風險。

第一級風險中，發生可能性高、對美國利益影響高的衝突有五件，分別是：巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列加薩的戰爭、以色列與巴勒斯坦在約旦河西岸的衝突、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭、以色列與伊朗情勢的升級；以及總統當選人川普上任後可能在美國與墨西哥邊境部署安全部隊，引起移民人道危機並加劇美墨緊張。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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