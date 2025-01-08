拜登下台前管制AI最後一擊 將用這招勒緊NVIDIA出貨中國

拜登政府臨卸任之前將對輝達（NVIDIA）在內美國企業的人工智慧（AI）晶片出口實施最後一波管制。(路透)

彭博引述知情人士報導，拜登政府臨卸任之前將對輝達 （NVIDIA）在內美國企業的人工智慧（AI ）晶片 出口實施最後一波管制，這是他防堵先進技術落入中國及俄羅斯之手的最後一搏。

知情人士透露，美國希望在國家和企業層面上管制銷售資料中心所使用的AI晶片，目標是集中AI技術的發展於友好國家，並讓全球企業遵循美國的標準。

因此，這次管制將擴大至全球大部分地區，目的在控管AI的普及。據了解，相關法規可能最快於本周五公布，並將對晶片貿易建立三級制的管制。

在第一級中，少數美國盟友基本上可繼續無限制取得美國晶片；至於對敵對國家進口半導體則形同遭到封殺；對於全世界上大多數地區，則會限制每個國家可獲得的算力。

知情人士說，列為第三級的國家，若能同意符合美國政府的國安要求和人權標準，則可以繞過國家總量限制並取得較高的算力上限。這一套 「經認證的最終用戶」（VEU）的機制旨在建立一套可信的實體，確保AI在全球安全環境下開發和布建。

受此消息影響，輝達周三盤後股價下跌超過1%。

輝達反對此議，並透過新聞稿說：「臨去前對全球大部分地區實施出口管制，政策上轉變太大，不僅無助於降低誤用的風險，反而威脅經濟成長及美國的領導地位。」

輝達表示，目前每個資料中心和企業都已透過加速運算來融入AI技術。「全球對日常應用加速運算的興趣，是美國可善用來推動經濟並增加就業機會的大好機會。」

輝達和超微（AMD）在內的美國晶片業者多年來銷往中國和俄羅斯的先進處理器已受管制。此外，美國也試圖防止敵對國家由中東和東南亞等地中轉取得美國先進技術。